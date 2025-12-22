Júlio Isidro veste-se de Pai Natal em campanha para a Casa dos Rapazes

Cada contribuição visa “ver o Júlio Isidro um bocadinho menos despido”, vesti-lo integralmente de Pai Natal e garantir um Natal melhor aos Rapazes da Casa. A ideia é da Nossa.

Júlio Isidro, pela primeira vez em 65 anos de carreira, surge vestido de Pai Natal numa campanha. A iniciativa é assinada pela Nossa e tem como objetivo entregar prendas na Casa dos Rapazes, uma IPSS que acolhe rapazes entre os 6 e os 18 anos retirados dos seus lares por situações de perigo.

A campanha solidária “Vamos ajudar o Júlio Isidro a fazer a única coisa que ainda não fez em 65 anos de carreira” parte do discurso do apresentador na gala dos Globos de Ouro, na qual recebeu o Globo de Ouro de Mérito e Carreira, e afirmou “acho que não há nada que ainda não tenha feito, já fiz de tudo.”

Em resposta, a Nossa destaca que, apesar da extensa trajetória, Júlio Isidro nunca se vestiu de Pai Natal para entregar prendas na Casa dos Rapazes. A campanha propõe assim transformar este momento inédito num ato solidário, através de uma experiência coletiva digital que convida os portugueses a participar no site vamosajudarojulioisidroafazeraunicacoisaqueaindanaofez.

O acesso ao filme completo, que mostra o apresentador a vestir-se progressivamente com o fato de Pai Natal, depende do desbloqueio de nove patamares de donativos, que variam entre um mínimo de 5 e um máximo de mil euros. Cada contribuição visa “ver o Júlio Isidro um bocadinho menos despido”, vesti-lo integralmente de Pai Natal, garantir um Natal melhor aos Rapazes da Casa e melhorar as condições de vida nesta instituição.

Júlio Isidro é participante especial na campanha, enquanto a locução está a cargo da atriz Madalena Almeida. A produção é da Casper Films e a sonorização da Guel. “Queríamos criar uma campanha que fosse solidária sem ser pesada, emotiva sem ser dramática. O Júlio Isidro é a pessoa perfeita para isso: une gerações, inspira confiança e traz alegria só por aparecer”, diz Rui Simões, diretor criativo da Nossa, citado em comunicado.

“Estamos muito gratos ao Júlio Isidro, esta campanha ajuda-nos não só a angariar donativos essenciais, mas também a chegar a novas pessoas de uma forma positiva”, acrescenta Duarte Goes, presidente da Casa dos Rapazes.

A Nossa salienta que a campanha aproveita o enorme carinho do público português por Júlio Isidro, transformando esta relação num motor de mobilização solidária com leveza, humor e inovação, características habituais do apresentador ao longo das décadas. “Olhe, nunca fiz. Mas com a ajuda de todos vou certamente fazer… e bem!”, comenta o apresentador.

Esta iniciativa representa também uma oportunidade para quem nunca doou anteriormente, sendo um convite a todos para participar e finalmente fazer algo que nunca fizeram.

A campanha conta ainda com o apoio das parcerias NOSSA, Casper, Guel, Notable e Total Producers.