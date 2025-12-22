L’Abarset eleva a experiência do après-ski neste Natal, com uma programação exclusiva de festas e DJs internacionais

O L’Abarset enfrenta as festas de Natal com uma programação especial que reforça o seu papel como referência do après-ski nos Pirenéus. O local da moda dos Pirenéus apresenta uma agenda exclusiva que começa antes do Natal com duas datas importantes e se prolonga até ao início de janeiro com uma proposta contínua de DJs e festas que acompanharão os dias de esqui num dos períodos mais intensos da temporada.

Segundo informou, antes das datas natalícias, L’Abarset viverá um fim de semana importante com duas festas muito esperadas. Esta sexta-feira, o local receberá a Bresh, um dos eventos mais reconhecidos do calendário festivo atual, enquanto no sábado, dia 20, será a vez de Bastian Bux, numa dupla proposta que marcará o ritmo das celebrações natalícias.

A partir de 24 de dezembro e até 3 de janeiro, L’Abarset apresentará uma programação contínua com DJs de primeira linha. Durante esses dias, subirão ao palco Lola Bozzano (26/12), Mélanie Ribbe (27/12), Les Castizos (28/12), The Trivute (29/12), DJ Oliver (30/12) e Anthony Godfather (31/12), enquanto o Brunch de 2 de janeiro dará destaque ao formato diurno e social que já se consolidou na programação do complexo, com 2manydjs marcando o ritmo da primeira grande tarde do ano.

A noite de Ano Novo também terá um papel de destaque no L’Abarset. Na quarta-feira, 31 de dezembro, o espaço celebrará o après-ski das 16h às 22h com Anthony Godfather, Patricia Mantovani e Eric Vëlycë, antes de dar lugar, a partir das 23h59, ao L’After de Ano Novo. Esta after-party prolongar-se-á até às 04h00 com uma nova sessão de Anthony Godfather e Eric Vëlycë, acompanhados por Taty Alzate e Tommy Riordan, oferecendo uma proposta noturna pensada para prolongar a celebração e dar as boas-vindas ao novo ano na festa mais desejada dos Pirenéus.

Entre os eventos, destaca-se especialmente a festa de 29 de dezembro com The Trivute, que terá um caráter solidário. A receita deste dia será destinada a impulsionar a participação da i&i Serveis, a empresa de inclusão sociolaboral da Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, em feiras e workshops especializados, reforçando assim o compromisso social do L’Abarset com o território.

GASTRONOMIA

Coincidindo com as datas natalícias, a partir de 28 de dezembro, o L’Abarset retoma o seu horário habitual de segunda a domingo, que se manterá até o final da temporada. O restaurante do L’Abarset continuará operando com a sua proposta gastronómica habitual durante todas as festas, com serviço de almoço e jantar diariamente. A oferta baseia-se numa seleção cuidadosa de produtos sazonais e locais, em pratos que combinam tradição e técnica de vanguarda. Dada a grande afluência durante o período natalício, recomenda-se reservar com antecedência.

Com esta programação especial, o L’Abarset consolida o Natal como um dos momentos-chave da época, combinando música, lazer e gastronomia «num ambiente mágico para viver as festas».