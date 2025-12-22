MDS vai comprar maioria do capital da corretora de seguros Seguramos

A corretora de seguros MDS vai comprar 50,1% do capital da concorrente Seguramos, naquela que será a primeira operação de consolidação entre as dez maiores corretoras em Portugal. Ambas as empresas têm estado, nos dois últimos anos, em constantes aquisições de mediadores de menor dimensão, mas agora surge a primeira ligação no top 10 do setor.

Nesta operação a MDS vai comprar a posição de 45% que a Proef, , o grupo liderado por Paulo Sousa, especializado em engenharia, energia e telecomunicações, detém na empresa e, através de uma injeção de capital, ficará a deter a maioria do capital da Seguramos, cujo fundador Mário Ramos manterá o cargo de CEO, reduzindo a sua posição para 49,9% do capital.

Segundo fonte ligada ao negócio, a autonomia da Seguramos em relação à MDS será mantida, com a administração a ser partilhada entre a MDS e Mário Ramos que continuará à frente da empresa. Todos os contratos vigentes com seguradoras e distribuidores não serão alterados em consequência direta desta nova organização acionista.

Os valores do negócio não foram revelados, mas em 2024 a Seguramos obteve 10,4 milhões de receitas, cerca de 2,7 milhões de euros de EBITDA e perto de um milhão de resultados líquidos. Para este ano a faturação prevista atinge os 13 milhões de euros. Ocupa o 9º lugar no ranking ECOseguros TOP 20 Maiores Corretoras de seguros em Portugal.

Já a MDS é a líder de mercado em Portugal em corretagem de seguros com 47,5 milhões de euros de receitas, embora esteja em expansão internacional. O grupo português, que é detido a 100% pela britânica The Ardonaugh Group, está desenvolver o negócio desta na Iberia, África e América do Sul. Das receitas de 260 milhões de euros previstas para 2025, 30% vêm da operação em Portugal e 70% do resto do mundo, com destaque para o Brasil.

Esta operação aguarda autorização da ASF, entidade supervisora dos seguros, e da Autoridade da Concorrência.