Empresas

Medicare sobe salário mínimo para 1.215 euros

  • Lusa
  • 17:06

A Medicare anuncia também um "novo presente de aniversário, entre os 100 e os 300 euros, destinado a todos os colaboradores com, pelo menos, três meses de antiguidade".

A Medicare decidiu subir o salário mínimo na empresa para 1.215 euros, incluindo subsídio de refeição, a partir de janeiro de 2026, informou esta segunda-feira a empresa em comunicado.

Esta é uma atualização salarial de cerca de 10%, segundo a empresa, que opera na área da saúde, referindo que aquele valor pode ser complementado por componentes variáveis consoante o desempenho.

“No conjunto de medidas concretas para reforçar a valorização dos seus colaboradores e atrair novos talentos, a Medicare introduz também um novo presente de aniversário, entre os 100 e os 300 euros, destinado a todos os colaboradores com, pelo menos, três meses de antiguidade”, lê-se na nota.

Este valor será fixado em função da antiguidade, explica a empresa, que também decidiu dar um cartão-prenda de 500 euros no Natal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Medicare sobe salário mínimo para 1.215 euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.