Medicare sobe salário mínimo para 1.215 euros

A Medicare decidiu subir o salário mínimo na empresa para 1.215 euros, incluindo subsídio de refeição, a partir de janeiro de 2026, informou esta segunda-feira a empresa em comunicado.

Esta é uma atualização salarial de cerca de 10%, segundo a empresa, que opera na área da saúde, referindo que aquele valor pode ser complementado por componentes variáveis consoante o desempenho.

“No conjunto de medidas concretas para reforçar a valorização dos seus colaboradores e atrair novos talentos, a Medicare introduz também um novo presente de aniversário, entre os 100 e os 300 euros, destinado a todos os colaboradores com, pelo menos, três meses de antiguidade”, lê-se na nota.

Este valor será fixado em função da antiguidade, explica a empresa, que também decidiu dar um cartão-prenda de 500 euros no Natal.