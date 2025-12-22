México envia petróleo a Cuba como “apoio histórico”

A Presidente mexicana confirmou esta segunda-feira o envio de petróleo do México para Cuba como parte dos acordos bilaterais de “cooperação energética e financeira” e em “continuidade a uma série de apoios” que têm sido dados “historicamente” à ilha.

“Primeiro, fazemo-lo num quadro legal como país soberano. Segundo, damos continuidade a uma série de apoios que têm sido historicamente prestados pelo nosso país a Cuba”, afirmou Claudia Sheinbaum numa conferência de imprensa, após a agência noticiosa espanhola EFE ter noticiado a entrega de 80.000 barris de combustível do México à ilha caribenha para ajudar a aliviar a crise de apagões.

A chefe do executivo não avançou pormenores sobre preços ou quantidades de barris entregues pela Petróleos Mexicanos (Pemex) a Cuba, mas enfatizou que “tudo é legal e faz parte de algo que vem sendo feito” com a ilha “há muito tempo”. Sheinbaum afirmou que, mais tarde, a Pemex divulgará as informações sobre o preço, bem como os custos de transporte, carga e descarga, mas lembrou que essas entregas também são feitas por “motivos humanitários ao povo de Cuba”.

“A relação México-Cuba é histórica, o México foi o único país que se opôs inicialmente ao bloqueio [na Organização dos Estados Americanos]. Então, independentemente do partido político, sempre houve uma relação México-Cuba, não é algo novo e tudo é feito dentro da lei”, enfatizou a Presidente mexicana.

Sheinbaum apresentou à imprensa uma cronologia dessa relação bilateral desde 1994, ano em que o México fez um investimento de 350 milhões de dólares (298 milhões de euros ao câmbio atual) para a “modernização” da refinaria cubana Camilo Cienfuegos. A Presidente do México também lembrou que, desde o mandato do ex-presidente Luis Echeverría (1970-1976) até ao do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), realizaram-se visitas oficiais à ilha caribenha.

No entanto, a Presidente mexicana disse não ter atualmente planos para visitar Cuba. A resposta de Sheinbaum surge depois de, na semana passada, dois petroleiros mexicanos, com um total de 80.000 barris de combustível, terem partido para Cuba para aliviar a crise de apagões na ilha, segundo dados do Instituto de Energia da Universidade do Texas (EUA) fornecidos à EFE.

Os dois navios fornecerão hidrocarbonetos a Cuba num momento crítico para a ilha, que sofre cortes de energia de 20 ou mais horas por dia em amplas zonas do seu território e diante da dúvida de que a Venezuela, devido à pressão militar dos Estados Unidos, possa continuar a ser o seu principal fornecedor de petróleo.