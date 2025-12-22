Microbial Solutions, Terra Argus e IPREFER, projetos selecionados no Demo Day do programa Impuls Agritech

A GBSB Global Business School, a IRTA e a X_AgriTech concluíram com sucesso a primeira edição do Impuls Agritech, um programa de pré-aceleração concebido para aproximar a investigação em AgriTech do mercado e promover a transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de gerar impacto económico e social. O projeto conta, além disso, com financiamento extraordinário da IRTA e da GBSB Global Business School para o desenvolvimento da fase de divulgação e difusão dos projetos selecionados no Demo Day.

O Demoday do programa foi realizado a 17 de dezembro no Departamento de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Generalitat de Catalunya, e contou com a presença de responsáveis do departamento de Inovação e Empreendedorismo do governo catalão e do IRTA, bem como investidores, business angels e agentes do ecossistema de inovação na Catalunha.

Durante o evento, os empreendedores apresentaram os seus projetos ao público para defender o seu impacto e o seu plano de negócios. Após três meses de formação prática e mentoria, os participantes avançaram em fases-chave como o desenvolvimento da ideia de negócio, a validação do mercado e a gestão empresarial.

Como parte desse processo, a GBSB Global, a IRTA e a X_AgriTech selecionaram três projetos como finalistas para continuar no programa, com base na solidez de suas ideias, motivação e potencial para crescer e gerar impacto: Microbial Solutions, uma plataforma biotecnológica que desenvolve bioestimulantes patenteados à base de Pararhizobium; Terra Argus, um SaaS impulsionado por IA para o cultivo da oliveira que utiliza análises preditivas para ajudar os agricultores; e IPREFER, um sistema automatizado de alimentação suína com tecnologia RFID que personaliza a nutrição de cada animal.

«O Impuls Agritech é um programa muito valioso para nós. É assim que queremos tornar o mundo mais eficaz e esperamos aplicar alguns aprendizados para planejar o futuro», explicou Agustín Fonts, coordenador de IPR na Xarxa AgriTech.

Xavier Arola, diretor de Careers and Entrepreneurship Services na GBSB Global Business School, destacou a importância da iniciativa e a qualidade dos projetos selecionados: “A nossa participação no programa Impuls Agritech demonstrou mais uma vez o valor de conectar a inovação, o espírito empreendedor e as necessidades reais do mercado. A seleção destes três projetos finalistas reflete o compromisso da GBSB Global em apoiar o talento empreendedor com potencial para gerar um impacto económico, social e ambiental tangível no setor AgriTech».

Os objetivos do programa Impuls Agritech são transformar as tecnologias AgriTech em produtos e serviços viáveis, aproximar a investigação dos mercados e promover o empreendedorismo especializado em AgriTech na Catalunha. Ele aborda áreas-chave de especialização, como pecuária sustentável, melhoria genética e biotecnologia, inteligência artificial e ciência de dados, agronomia sustentável e gestão de energia e resíduos, reforçando a posição da Catalunha como centro de inovação AgriTech de alto impacto.