NABLA e DIGIPAL, startups da GBSB Global G-Accelerator Impact Call, selecionadas como os melhores projetos do Programa Primer
Seis startups do Programa Primer farão uma apresentação no Mobile World Congress 2026, em Barcelona, após terem sido selecionadas como os melhores projetos no Demoday.
A GBSB Global Business School esteve representada no Programa Primer através do seu G-Accelerator Impact Call, com duas das startups que apoia, a NABLA e a DIGIPAL, que foram selecionadas no Demoday, na Antiga Fàbrica Estrella Damm, em Barcelona.
A convocatória de 2025 recebeu cerca de 60 candidaturas, das quais 35 correspondiam a projetos provenientes do programa G-Accelerator da GBSB Global, tendo sido finalmente selecionados seis projetos para avançar no Programa Primer. Desses seis finalistas, dois projetos participaram na convocatória G-Accelerator Impact Call da GBSB Global, o que reforça o papel do programa na promoção do empreendedorismo de alto impacto e impulsionado pela inovação na Catalunha.
O Programa Primer é uma iniciativa de pré-aceleração cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Plus e alinhada com um dos principais desafios estabelecidos pela Generalitat da Catalunha: impulsionar o empreendedorismo baseado na inovação e na tecnologia e novos modelos de negócio em toda a região, alargando o impacto positivo do polo tecnológico de Barcelona a toda a Catalunha. O programa promove a participação de entidades representativas de todo o território, apoiando um crescimento mais sustentável e reduzindo as desigualdades territoriais.
Dentro deste ecossistema, o G-Accelerator é um programa inovador concebido e gerido pela GBSB Global, em colaboração com a UVic – UCC Universitat Central de Catalunya e o Instituto de Inovação Social e Impacto (ISSI) da Universidade de Northampton (Reino Unido). Apoia estudantes, ex-alunos e membros do ecossistema empreendedor em geral que desejam lançar iniciativas sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental, orientando-os desde a geração de ideias e testes de mercado até à validação do modelo de negócio, desenvolvimento de estratégias e planeamento financeiro.
A convocatória G-Accelerator Impact Call, financiada pelo Departamento de Empresa e Trabalho da Generalitat da Catalunha e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Plus, é um programa de pré-aceleração de seis meses de duração destinado a projetos em fase inicial e pré-inicial com um claro compromisso com a criação de empresas de triplo impacto na Catalunha. Embora esteja aberto a todos os alunos e ex-alunos da GBSB Global, o programa também acolhe empreendedores externos à instituição, desde que estejam dispostos a estabelecer o seu negócio na Catalunha e a participar ativamente no programa em Barcelona.
O programa apoiou iniciativas como a NABLA, uma solução de aprendizagem offline-first que gera, adapta e avalia materiais de aprendizagem personalizados escritos à mão, ou a DIGIPAL, uma plataforma de Big Data com um gémeo digital integrado que transforma cada recibo numa fonte de informação para a tomada de decisões informadas por parte dos retalhistas. Ambos foram selecionados como finalistas após o Demoday e terão a oportunidade de apresentar a sua startup e ter um stand no Mobile World Congress Barcelona 2026.
Xavier Arola, diretor de Careers and Entrepreneurship Services na GBSB Global, destacou o potencial do programa G-Accelerator: “Com a seleção da NABLA e da DIGIPAL como finalistas do Programa Primer, a GBSB Global reforçou a sua posição como ator-chave no ecossistema empreendedor da Catalunha, apoiando startups inovadoras com potencial real”.
