NABLA e DIGIPAL, startups da GBSB Global G-Accelerator Impact Call, selecionadas como os melhores projetos do Programa Primer

A GBSB Global Business School esteve representada no Programa Primer através do seu G-Accelerator Impact Call, com duas das startups que apoia, a NABLA e a DIGIPAL, que foram selecionadas no Demoday, na Antiga Fàbrica Estrella Damm, em Barcelona.

A convocatória de 2025 recebeu cerca de 60 candidaturas, das quais 35 correspondiam a projetos provenientes do programa G-Accelerator da GBSB Global, tendo sido finalmente selecionados seis projetos para avançar no Programa Primer. Desses seis finalistas, dois projetos participaram na convocatória G-Accelerator Impact Call da GBSB Global, o que reforça o papel do programa na promoção do empreendedorismo de alto impacto e impulsionado pela inovação na Catalunha.

O Programa Primer é uma iniciativa de pré-aceleração cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Plus e alinhada com um dos principais desafios estabelecidos pela Generalitat da Catalunha: impulsionar o empreendedorismo baseado na inovação e na tecnologia e novos modelos de negócio em toda a região, alargando o impacto positivo do polo tecnológico de Barcelona a toda a Catalunha. O programa promove a participação de entidades representativas de todo o território, apoiando um crescimento mais sustentável e reduzindo as desigualdades territoriais.

Dentro deste ecossistema, o G-Accelerator é um programa inovador concebido e gerido pela GBSB Global, em colaboração com a UVic – UCC Universitat Central de Catalunya e o Instituto de Inovação Social e Impacto (ISSI) da Universidade de Northampton (Reino Unido). Apoia estudantes, ex-alunos e membros do ecossistema empreendedor em geral que desejam lançar iniciativas sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental, orientando-os desde a geração de ideias e testes de mercado até à validação do modelo de negócio, desenvolvimento de estratégias e planeamento financeiro.

A convocatória G-Accelerator Impact Call, financiada pelo Departamento de Empresa e Trabalho da Generalitat da Catalunha e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Plus, é um programa de pré-aceleração de seis meses de duração destinado a projetos em fase inicial e pré-inicial com um claro compromisso com a criação de empresas de triplo impacto na Catalunha. Embora esteja aberto a todos os alunos e ex-alunos da GBSB Global, o programa também acolhe empreendedores externos à instituição, desde que estejam dispostos a estabelecer o seu negócio na Catalunha e a participar ativamente no programa em Barcelona.

O programa apoiou iniciativas como a NABLA, uma solução de aprendizagem offline-first que gera, adapta e avalia materiais de aprendizagem personalizados escritos à mão, ou a DIGIPAL, uma plataforma de Big Data com um gémeo digital integrado que transforma cada recibo numa fonte de informação para a tomada de decisões informadas por parte dos retalhistas. Ambos foram selecionados como finalistas após o Demoday e terão a oportunidade de apresentar a sua startup e ter um stand no Mobile World Congress Barcelona 2026.

Xavier Arola, diretor de Careers and Entrepreneurship Services na GBSB Global, destacou o potencial do programa G-Accelerator: “Com a seleção da NABLA e da DIGIPAL como finalistas do Programa Primer, a GBSB Global reforçou a sua posição como ator-chave no ecossistema empreendedor da Catalunha, apoiando startups inovadoras com potencial real”.