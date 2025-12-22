Novos “cheques” para elétricos abrangem veículos comprados desde o início do ano

A nova fase do programa de “cheques” para a compra de veículos elétricos tem uma “importante novidade”: o alargamento do apoio a veículos de emissões reduzidas já adquiridos, desde que tenham sido comprados novos a partir de 1 de janeiro de 2025, avança o Jornal de Negócios. Segundo o Ministério do Ambiente e da Energia, as candidaturas arrancam a 29 de dezembro e estarão abertas até 12 de fevereiro de 2026, ou então “até que se esgote a dotação disponível”.

Isto significa que tanto quem já comprou um veículo elétrico como quem ainda vai comprar pode candidatar-se à nova fase de apoios, até porque há muito mais dinheiro para distribuir no âmbito deste programa — em vez dos 9,6 milhões de euros que tinham sobrado da primeira fase, a dotação global é de 17,6 milhões de euros (ou seja, é de praticamente o dobro do que estava previsto).

Há muito mais dinheiro nesta nova fase, mas será distribuído por menos categorias de veículos do que na primeira fase, o que resultará num maior número de “cheques” para cada uma dessas, sendo que os automóveis continuam em destaque. Para o próximo ano, está prevista a abertura de um novo programa de apoio aos veículos de emissões nulas com um valor de 20 milhões de euros.