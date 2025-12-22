Paula Serra vai liderar os seguros da Cofidis

A nova Head of Insurance ou responsável pelos seguros da Cofidis, instituição financeira especializada em crédito ao consumo e soluções de financiamento pessoal, já é Paula Serra que transitou da corretora de seguros Acrisure, onde era Chief Sales Officer.

A Cofidis em Portugal explora seguros enquanto mediadora sucursal de França, tendo um acordo com a Ageas Seguros desde 2023 e até 2028, que estabelece uma parceria exclusiva para seguros não associados a crédito, como Multiriscos, Automóvel e Saúde. Para os seguros associados a crédito, a Cofidis utiliza um seguro de grupo subscrito junto da Assurances du Crédit Mutuel (ACM) nas seguradoras Vida e Não Vida da mutualista francesa.

Licenciada em marketing, Paula Serra começou nessa área e também em vendas no setor segurador na Açoreana, tendo ao longo da carreira passado pela AIG, AXA, Allianz e Asisa, até ingressar na Acrisure e agora na Cofidis.