Portugal recebe 15 milhões para financiar potencial geotérmico

Portugal garantiu um financiamento de 15 milhões de euros para a criação de incentivos ao aproveitamento do potencial geotérmico, após a aprovação da candidatura da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) ao Fundo de Modernização da União Europeia.

“A DGEG anuncia a aprovação da sua candidatura ao Fundo de Modernização da União Europeia, que garante a Portugal um financiamento de 15 milhões de euros para a criação de um sistema de incentivos financeiros destinado ao aproveitamento do potencial geotérmico em Portugal continental”, anunciou, em comunicado.

Este é o primeiro apoio que Portugal recebe no âmbito deste mecanismo. O financiamento cobre a totalidade das despesas elegíveis. A medida em causa quer promover a utilização sustentável de águas minerais naturais, com temperatura igual ou superior a 25.ºC, a começar pela descarbonização dos balneários terminais.

O Governo precisou que, caso os beneficiários sejam entidades públicas, será também apoiada a construção de “pequenas redes de distribuição de calor geotérmico”, de modo a garantir o fornecimento de calor aos edifícios públicos.

Este financiamento destina-se ainda a projetos que criem ou ampliem centrais geotérmicas, sistemas complementares que utilizem renováveis e a instalação de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo. O Fundo de Modernização é financiado pelas receitas dos leilões de licenças de emissão de carbono.