Energia

Portugal recebe 15 milhões para financiar potencial geotérmico

  • Lusa
  • 19:43
1

A aprovação da candidatura ao Fundo de Modernização da União Europeia visa promover a utilização sustentável de águas minerais naturais, com temperatura igual ou superior a 25.ºC-

Portugal garantiu um financiamento de 15 milhões de euros para a criação de incentivos ao aproveitamento do potencial geotérmico, após a aprovação da candidatura da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) ao Fundo de Modernização da União Europeia.

A DGEG anuncia a aprovação da sua candidatura ao Fundo de Modernização da União Europeia, que garante a Portugal um financiamento de 15 milhões de euros para a criação de um sistema de incentivos financeiros destinado ao aproveitamento do potencial geotérmico em Portugal continental”, anunciou, em comunicado.

Este é o primeiro apoio que Portugal recebe no âmbito deste mecanismo. O financiamento cobre a totalidade das despesas elegíveis. A medida em causa quer promover a utilização sustentável de águas minerais naturais, com temperatura igual ou superior a 25.ºC, a começar pela descarbonização dos balneários terminais.

O Governo precisou que, caso os beneficiários sejam entidades públicas, será também apoiada a construção de “pequenas redes de distribuição de calor geotérmico”, de modo a garantir o fornecimento de calor aos edifícios públicos.

Este financiamento destina-se ainda a projetos que criem ou ampliem centrais geotérmicas, sistemas complementares que utilizem renováveis e a instalação de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo. O Fundo de Modernização é financiado pelas receitas dos leilões de licenças de emissão de carbono.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal recebe 15 milhões para financiar potencial geotérmico

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

UBI vai ter observatório para estudar o uso de IA nos media

Lusa,

A Universidade da Beira Interior anunciou que vai analisar, acompanhar e promover o uso de IA nos media, através do Observatório de inteligência artificial no Jornalismo.