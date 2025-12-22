Preços dos bilhetes na CP vão aumentar em média 2,26% no próximo ano. Passes sem mexidas

No próximo ano, se quiser ir de Lisboa ao Porto num Alfa Pendular, um bilhete apenas de ida vai passar a custar 35,70 euros em classe turística, enquanto num Intercidades a mesma viagem terá um custo de 28,05 euros (em 2.ª classe). Isto traduz um aumento de 1,10 euros no caso do Alfa Pendular e de 65 cêntimos no Intercidades.

“A partir de 01 de janeiro de 2026, entram em vigor novos preços para todos os serviços CP, com um aumento médio de 2,26%”, lê-se no aviso publicado esta segunda-feira.

Estes valores constam da nova tabela de preços, divulgada pela CP, para todos os serviços de comboio em 2026. Segundo a transportadora ferroviária, os preços terão uma subida, em média, de 2,26% — acima do aumento de 2,02% deste ano.

Contudo, o preço do Passe Ferroviário Verde e dos passes Navegante e Andante não sofrem quaisquer alterações. Ou seja, no próximo ano, o Passe Ferroviário Verde mantém o custo de 20 euros por 30 dias de utilização (40 euros por 60 dias e 60 euros por 90 dias), enquanto o Navegante continuará a custar 30 euros (municipal) e 40 euros (metropolitano) por mês, e o título de transporte usado no Porto 40 euros (se for metropolitano).

Por outro lado, “o preço do Passe Ferroviário Verde e dos passes Navegante e Andante, não terão qualquer alteração”, acrescentam.

Se vai viajar de comboio no próximo ano, pode consultar aqui o novo preço dos bilhetes.