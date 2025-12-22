Preços dos bilhetes na CP vão aumentar em média 2,26% no próximo ano. Passes sem mexidas
A partir de 1 de janeiro de 2026, entram em vigor novos preços para todos os serviços de comboio da transportadora ferroviária, com um aumento médio acima da subida observada este ano.
No próximo ano, se quiser ir de Lisboa ao Porto num Alfa Pendular, um bilhete apenas de ida vai passar a custar 35,70 euros em classe turística, enquanto num Intercidades a mesma viagem terá um custo de 28,05 euros (em 2.ª classe). Isto traduz um aumento de 1,10 euros no caso do Alfa Pendular e de 65 cêntimos no Intercidades.
“A partir de 01 de janeiro de 2026, entram em vigor novos preços para todos os serviços CP, com um aumento médio de 2,26%”, lê-se no aviso publicado esta segunda-feira.
Estes valores constam da nova tabela de preços, divulgada pela CP, para todos os serviços de comboio em 2026. Segundo a transportadora ferroviária, os preços terão uma subida, em média, de 2,26% — acima do aumento de 2,02% deste ano.
Contudo, o preço do Passe Ferroviário Verde e dos passes Navegante e Andante não sofrem quaisquer alterações. Ou seja, no próximo ano, o Passe Ferroviário Verde mantém o custo de 20 euros por 30 dias de utilização (40 euros por 60 dias e 60 euros por 90 dias), enquanto o Navegante continuará a custar 30 euros (municipal) e 40 euros (metropolitano) por mês, e o título de transporte usado no Porto 40 euros (se for metropolitano).
Se vai viajar de comboio no próximo ano, pode consultar aqui o novo preço dos bilhetes.
