Sabseg e Fenprof entregam prémio literário a Teolinda Gersão

A Sabseg, em parceria com a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), entregou o Prémio de Novela e Romance Urbano Tavares Rodrigues 2025 à escritora Teolinda Gersão, pela obra “Autobiografia não escrita de Martha Freud”, na quinta-feira. A cerimónia realizou-se no Auditório do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), durante a reunião do Secretariado Nacional da Fenfrop.

O administrador da Sabseg, Carlos Martins, representou a empresa na entrega do prémio. “A Sabseg orgulha-se de estar associada, há mais de uma década, a um prémio que distingue a excelência literária e o rigor intelectual. Esta parceria com a Fenprof reflete a nossa visão de longo prazo: apoiar iniciativas consistentes, com impacto cultural e relevância social, que perduram no tempo”,

Criado em 2012, o Prémio Urbano Tavares Rodrigues é atribuído bienalmente, alternando com o Prémio de Poesia António Gedeão, também promovido pela parceria Sabseg/Fenprof, e tem um valor de 7.500 euros.

O júri deste ano, composto por Paulo Sucena, José Manuel Mendes e Paula Mendes Coelho, justificou a escolha por unanimidade, destacando a combinação entre investigação documental e criação literária presente presente na obra da escritora Teolinda Gersão.

Ao longo das edições, o prémio já distinguiu autores como Lídia Jorge, João Melo e Luísa Costa Gomes.

A Sabseg é uma corretora de seguros com mais de duas décadas e meia de experiência no mercado segurador, especializada no aconselhamento e gestão de risco de pessoas e bens. A corretora aumentou o seu volume de negócios para quase 44 milhões de euros em 2024, de acordo com dados tratados por ECOseguros.