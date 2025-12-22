Sovos: 82% das empresas globais sentem-se mais expostas a risco fiscal
Um relatório da Sovos revela que a maioria das empresas globais considera estar mais exposta a riscos de compliance fiscal do que há cinco anos. Já 90% veem subida dos custos para cumprir obrigações.
A maioria das empresas globais sente-se hoje mais exposta a risco fiscal, prevendo também um aumento dos custos associados ao cumprimento das obrigações fiscais. As conclusões constam do relatório State of Tax Compliance 2025 divulgado pela Sovos.
De acordo com o estudo, “82% das organizações consideram estar atualmente mais expostas a riscos de compliance fiscal do que há cinco anos, enquanto 90% antecipam um aumento contínuo dos custos associados ao cumprimento das obrigações fiscais“.
O estudo baseia-se na análise de 16 mil milhões de transações anuais de mais de 100 mil empresas em todo o mundo, bem como na monitorização de mais de 19 mil jurisdições fiscais. Segundo o relatório, os governos estão a abandonar os modelos declarativos tradicionais, optando por mecanismos de recolha contínua de dados em tempo real ou quase real, com impacto direto nos sistemas financeiros, contabilísticos e operacionais das organizações.
A análise revela que “95% das organizações consideram crítica a capacidade de garantir dados corretos em tempo real e 94% afirmam estar a investir em tecnologia para automatizar processos fiscais”, indicando ainda que “76% das empresas reportam já um retorno positivo do investimento em plataformas centralizadas de compliance”.
“Os governos estão cada vez mais integrados nos sistemas das empresas, das contas a receber e a pagar à logística e à contabilidade. Este novo nível de visibilidade muda a forma como as organizações devem encarar o compliance”, afirma Chris Lynch, Chief Marketing Officer da Sovos.
Numa análise à complexidade fiscal por regiões, os EUA surgem como o “sistema mais fragmentado”. É ainda destacada a “crescente exigência em matéria de IVA na Europa e a obrigatoriedade de relatórios em tempo real na América Latina”.
