T-Systems aponta as tendências tecnológicas para 2026 e destaca a nuvem e a IA soberanas, a cibersegurança proativa e os espaços de dados

A T-Systems, divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom, identificou sete tendências tecnológicas que contribuirão para melhorar a competitividade, eficiência, agilidade e desenvolvimento económico das empresas em 2026.

A primeira é a soberania digital. Explica que as tensões globais, as perturbações nas cadeias de abastecimento e as crescentes ameaças cibernéticas levaram a União Europeia a consolidar a soberania digital europeia como uma prioridade estratégica. As empresas estão a trabalhar para desenvolver tecnologia e criar ambientes digitais robustos que permitam à Europa dispor de um ecossistema e arquitetura próprios, em conformidade com as normas regulamentares, de cibersegurança e proteção de dados exigidas pelos regulamentos comunitários, como o RGPD, o Data Act ou o AI Act.

A segunda é a «nuvem soberana», uma vez que indica que a migração contínua para a nuvem continuará a ser uma abordagem relevante para garantir uma maior flexibilidade e eficiência operacional das organizações. Mas, diante dos novos fatores geopolíticos, económicos e jurídicos, as empresas procurarão fornecer ambientes de máxima segurança com uma infraestrutura de nuvem soberana que se adapte aos requisitos legais, operacionais e de segurança das jurisdições tanto da Europa como de cada um dos seus Estados-Membros. Isso garantirá que os dados, as cargas de trabalho e a infraestrutura sejam controlados e geridos por fornecedores confiáveis dentro das fronteiras do país ou área económica específicos.

A terceira é a «IA soberana», uma vez que considera que o potencial da IA e a eficiência da IA generativa são inegáveis. Atualmente, oferecem casos de uso cada vez mais complexos aplicados a todas as indústrias: desde a automação de processos industriais, à manutenção preditiva de máquinas ou ao controlo de qualidade; a análise preditiva no âmbito das cidades inteligentes; ou a eficiência na gestão de trâmites administrativos, o desenvolvimento de serviços personalizados ou a melhoria nos diagnósticos e tratamentos de saúde.

A chegada dos grandes modelos de linguagem, a capacidade de analisar e compreender enormes quantidades de dados ou o funcionamento dos chatbots exigirão grandes capacidades e desempenho sem comprometer as leis de proteção de dados.

Neste contexto, a combinação de IA e nuvem será fundamental. Para tornar isso possível, já começam a surgir os primeiros anúncios relevantes a esse respeito, como a criação da primeira Industrial AI Cloud europeia, que está a ser desenvolvida pela Deutsche Telekom em conjunto com a NVIDIA, com uma infraestrutura de 10.000 GPUs de última geração para acelerar o desenvolvimento de uma nuvem de IA soberana e de alto desempenho.

A quarta é a cibersegurança, porque indica que antecipar as ameaças virtuais e possíveis sequestros de informação será crucial para reforçar a resiliência operacional em todas as indústrias e garantir a proteção e confidencialidade dos dados.

Acrescenta que as empresas deverão aplicar uma abordagem integral para enfrentar o desafio que representa a convergência das Tecnologias da Informação (TI) e das Tecnologias Operacionais (TO). Por sua vez, o uso de IA, automação, Machine Learning ou a adoção de técnicas XDR (Extended Detection & Response) serão determinantes para a deteção de padrões de ameaças em tempo real.

Além disso, a securização da IA permitirá evitar a manipulação de dados, o risco de vieses exploráveis ou travar ciberataques avançados. Para mitigar esses desafios, será vital adotar abordagens de segurança por design, auditorias regulares e estruturas de defesa adaptadas à evolução da IA. A isso se somará a aplicação de medidas proativas, como a caça a ameaças, a gestão externa de chaves de criptografia ou a implementação de inteligência de ameaças para enfrentar os desafios colocados pela computação quântica.

A quinta tendência citada são os «espaços de dados» e explica que os dados continuarão a ser um ativo de grande valor para as empresas e os cidadãos. Os ecossistemas ou espaços de dados adquirirão especial protagonismo para facilitar a partilha de dados e a sua gestão federada de forma fiável e segura entre fornecedores e consumidores. Isto permitirá impulsionar a implementação de serviços transversais, promover a economia dos dados, melhorar o planeamento, a tomada de decisões ou fomentar a colaboração público-privada em muitos domínios.

Em sexto lugar, as alianças europeias e os parceiros estratégicos e, neste sentido, salienta que o avanço tecnológico rumo à soberania europeia requer alianças entre organizações e acordos com parceiros estratégicos para promover a competitividade de que a União Europeia necessita.

«Já começam a surgir as primeiras associações, como a ESTIA, a Aliança Europeia da Indústria Tecnológica Soberana; mas também foram criadas outras iniciativas, como a GAIA-X ou a International Data Spaces Association (IDSA), para impulsionar uma infraestrutura de dados aberta, federada e interoperável que garanta a soberania digital. Neste contexto, estabelecer alianças com fornecedores tecnológicos ajudará a alinhar-se com as prioridades estratégicas europeias e permitirá impulsionar consórcios e projetos financiados com fundos comunitários», afirma.

A sétima tendência que cita é a «tecnologia para a sustentabilidade ou medidas ESG» e argumenta que a sustentabilidade não é uma tendência passageira, mas um imperativo empresarial para avançar na descarbonização, combater as alterações climáticas e melhorar o planeta.

Neste contexto, acrescenta, insere-se a Diretiva Europeia de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD), que obriga as organizações a reportar como integram a sustentabilidade na sua estratégia corporativa com dados quantificáveis. As plataformas tecnológicas adaptadas às necessidades de cada empresa serão cruciais, pois ajudarão a definir, visualizar, medir e controlar os indicadores de sustentabilidade e a conceber uma estratégia ESG ótima.