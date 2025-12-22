Trump suspende cinco projetos de eólico offshore

A administração norte-americana, presidida por Donald Trump, informou que suspendeu as licenças de cinco projetos de energia eólica offshore que estão a ser construídos ao largo da costa leste dos Estados Unidos. E justificou a medida com alegadas preocupações de que possam interferir com sistemas de radar militares.

“O dever primordial do governo dos Estados Unidos é proteger o povo americano“, afirma o secretário do Interior, Doug Burgum, considerando que “a ação de hoje aborda riscos emergentes para a segurança nacional, incluindo a rápida evolução das tecnologias relevantes de adversários e as vulnerabilidades criadas por projetos eólicos offshore de grande escala”.

Estas declarações constam de um comunicado no qual a administração dos Estados Unidos indica que “o movimento das enormes pás das turbinas e as torres altamente refletoras criam interferências nos radares“, interferindo na capacidade de identificar alvos móveis.

Os cinco projetos afetados são o Revolution Wind e Sunrise Wind da Orsted, o projeto Vineyard Wind 1 da Avangrid e da Copenhagen Infrastructure Partners, o projeto Coastal Virginia Offshore Wind–Commercial da Dominion Energy e, finalmente, o projeto Empire Wind 1 da Equinor.

A EDP, através da joint-venture com a Ocean Winds detém de momento três projetos de eólico offshore nos Estados Unidos: o Southcoast Wind, o Bluepoint Wind e o Golden State Wind.

No início de novembro, a propósito da apresentação de resultados dos primeiros nove meses do ano e da apresentação no novo plano estratégico, Miguel Stilwell mostrou-se confiante na atividade nos Estados Unidos, a qual pretende reforçar o investimento.

Contudo, relativamente aos projetos de energia eólica offshore, foi mais cauteloso: “A palavra-chave aqui é disciplina. Não tentaremos um crescimento enorme. Vamos focar-nos em terminar os projetos existentes e ser muito disciplinados em relação a novos”.