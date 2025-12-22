Universidade da Beira Interior vai ter observatório para estudar o uso de IA nos media
A Universidade da Beira Interior anunciou que vai analisar, acompanhar e promover o uso de IA nos media, através do Observatório de inteligência artificial no Jornalismo.
Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), conta com um investimento de 230 mil euros para três anos. Com foco no panorama jornalístico ibérico (Portugal e Espanha), esta ferramenta permite também "identificar e desenvolver soluções de IA para os media locais".
Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), conta com um investimento de 230 mil euros para três anos. Com foco no panorama jornalístico ibérico (Portugal e Espanha), esta ferramenta permite também “identificar e desenvolver soluções de IA para os media locais”.
Segundo a UBI, sediada na Covilhã,o Obiajor vai desenvolver-se em três linhas: “analisar o discurso dos media ibéricos sobre a IA, acompanhar a implementação de soluções de IA nas redações e a forma como os media comunicam o seu uso, e desenvolver uma ferramenta de IA que auxilie os media locais a melhorar a sua produção jornalística”.
Um trabalho que se desenvolverá na linha do “Livro Branco sobre aplicação de Inteligência Artificial no Jornalismo em Portugal”, sendo a criação de um observatório uma das propostas deste documento.
A equipa do Obiajor é composta por um grupo multidisciplinar de investigadores, doutorandos e consultores nacionais e internacionais. João Canavilhas, investigador da UBI e um dos promotores do projeto, recorda que “tal como aconteceu com o jornalismo online, o LabCom é o primeiro laboratório de comunicação a ter um projeto com esta dimensão financiado pela FCT”.
Este observatório propõe-se apresentar “relatórios semestrais sobre a evolução do uso da IA nos media, promovendo reflexão crítica sobre o impacto da tecnologia na produção, distribuição e consumo de notícias”.
O projeto visa ainda “promover o uso ético e transparente da IA no jornalismo e ajudar a combater alguns tipos de desinformação, além da publicação de um manual de boas práticas, organização de workshops para jornalistas e criação de ferramentas para apoiar os media locais, especialmente em regiões com menor cobertura noticiosa”.
