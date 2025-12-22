Inteligência Artificial

Universidade da Beira Interior vai ter observatório para estudar o uso de IA nos media

 Lusa,

A Universidade da Beira Interior anunciou que vai analisar, acompanhar e promover o uso de IA nos media, através do Observatório de inteligência artificial no Jornalismo.

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou esta segunda-feira que vai analisar, acompanhar e promover o uso de inteligência artificial (IA) nos media, através do Observatório de inteligência artificial no Jornalismo (Obiajor).

Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), conta com um investimento de 230 mil euros para três anos. Com foco no panorama jornalístico ibérico (Portugal e Espanha), esta ferramenta permite também “identificar e desenvolver soluções de IA para os media locais”.

Segundo a UBI, sediada na Covilhã,o Obiajor vai desenvolver-se em três linhas: “analisar o discurso dos media ibéricos sobre a IA, acompanhar a implementação de soluções de IA nas redações e a forma como os media comunicam o seu uso, e desenvolver uma ferramenta de IA que auxilie os media locais a melhorar a sua produção jornalística”.

Um trabalho que se desenvolverá na linha do “Livro Branco sobre aplicação de Inteligência Artificial no Jornalismo em Portugal”, sendo a criação de um observatório uma das propostas deste documento.

Universidade da Beira InteriorWikimedia Commons

A equipa do Obiajor é composta por um grupo multidisciplinar de investigadores, doutorandos e consultores nacionais e internacionais. João Canavilhas, investigador da UBI e um dos promotores do projeto, recorda que “tal como aconteceu com o jornalismo online, o LabCom é o primeiro laboratório de comunicação a ter um projeto com esta dimensão financiado pela FCT”.

Este observatório propõe-se apresentar “relatórios semestrais sobre a evolução do uso da IA nos media, promovendo reflexão crítica sobre o impacto da tecnologia na produção, distribuição e consumo de notícias”.

O projeto visa ainda “promover o uso ético e transparente da IA no jornalismo e ajudar a combater alguns tipos de desinformação, além da publicação de um manual de boas práticas, organização de workshops para jornalistas e criação de ferramentas para apoiar os media locais, especialmente em regiões com menor cobertura noticiosa”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Universidade da Beira Interior vai ter observatório para estudar o uso de IA nos media

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Especial
Trabalho manual mais valorizado com IA e escassez de pessoas

Com a crescente substituição do trabalho intelectual pela inteligência artificial (IA) e falta de profissionais em muitas áreas, tem aumentado o interesse e valorização das profissões mais "antigas".

Tiago Alexandre Pereira,

Media
Maioria dos jornalistas em Portugal nunca fez formação em IA

Inquérito no Livro Branco sobre a Inteligência Artificial no Jornalismo aponta que a IA "vai agravar a disseminação de desinformação" e antecipa impactos negativos na ética e deontologia profissional.

Lusa,

Negócios +M
Paramount reafirma “oferta superior” após rejeição da Warner

A proposta da Netflix é de apenas 23,25 dólares em dinheiro, mas a gigante do streaming oferece em contrapartida parte das suas ações e só quer comprar parte da WBD.

+ M,