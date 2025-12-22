Valor a que bancos avaliam casas dispara 18,4% em novembro

O valor a que os bancos avaliam as casas na hora de conceder um empréstimo à habitação continua em forte aceleração. Em novembro, a avaliação bancária das casas acelerou 18,4% em termos homólogos, atingindo um novo máximo histórico nos 2.060 por metro quadrado.

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o valor das casas continua a crescer este ano a um ritmo nunca visto. No que toca à avaliação atribuída pelos bancos, que tem como base inquéritos aos bancos no âmbito da concessão de crédito à habitação, o mês passado registou a segunda taxa de crescimento mais elevada desde que há registos — apenas superada pela subida de 18,7% observada em julho.

Com estes valores, uma casa com 100 metros quadrados estará avaliada pelos bancos em 206.00 euros em termos médios nacionais (e por referência) — existindo diferenças de valores de região para região e também por tipologia de habitação.

O INE adianta ainda que o número de avaliações bancárias caiu ligeiramente no mês passado, tendo-se situado em 36.282 avaliações (22.787 apartamentos e 13.495 moradias). Tratou-se de uma quebra de 2,4% em termos homólogos.

Casas em Setúbal com valorização de 27%

Todas as regiões registaram crescimentos expressivos em relação ao último ano, com a Península de Setúbal a liderar as subidas: a avaliação bancária nesta região disparou 26,9%, o ritmo mais elevado de sempre, atingindo os 2.493 euros por metro quadrado.

No Oeste e Vale do Tejo (23,6%) e em Lisboa (20,8%) também cresceram mais de 20% em termos homólogos, de acordo com o INE.

No Norte, o valor que os bancos dão às casas cresceu 17,7%, atingindo 1.760 por metro quadrado, e nas regiões mais turísticas da Madeira e Algarve registaram-se subidas de 17,3% e 17,2%, respetivamente.

Centro (14,5%) e Açores (15,5%) e Alentejo (16,9%) tiveram os crescimentos menos expressivos.

Por tipologia, a avaliação média bancária das moradias no país subiu 13,6 para 1.500 euros por metro quadrado, e os apartamentos valorizaram 22,9% para 2.389 euros por metro quadrado.

