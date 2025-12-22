WOO lança websérie ‘Terapia de Canal’ com Mafalda Castro e Rui Simões

Em cada episódio, o casal discutirá temas específicos relacionados com o impacto do uso da internet e televisão na relação.

A WOO vai lançar a websérie “Terapia de Canal”, uma nova rubrica composta por quatro episódios que explora os desafios da vida a dois, promovendo os seus serviços de televisão, internet fibra e móvel como soluções práticas para o quotidiano. Apresentada pelo casal Mafalda Castro e Rui Simões, a série mensal aborda vários dilemas enfrentados no dia a dia, para os quais os serviços da WOO “surgem como uma solução prática e eficaz“.

“Esta websérie é uma forma de mostrarmos como a nossa oferta integral — que abrange voz móvel, internet fibra e televisão em todo o lado — simplifica a vida das famílias. Queremos que a experiência WOO seja cada vez mais completa e adaptada ao dia a dia de cada pessoa, reforçando o nosso papel de inovação e conectividade no mercado português”, aponta Carlos Almeida, diretor-geral da WOO, refere:

A iniciativa destina-se a um público-alvo alargado, com ênfase especial nas famílias e nos novos casais que iniciam a vida conjunta. Em cada episódio, o casal discutirá temas específicos relacionados com o impacto do uso da internet e televisão na relação.

Os episódios completos estarão disponíveis no canal YouTube da WOO e no Instagram, enquanto os momentos-chave da série serão partilhados na plataforma TikTok.