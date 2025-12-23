5 coisas que vão marcar o dia

Na agenda desta terça-feira destaca-se a divulgação dos dados referentes ao terceiro trimestre do Índice de Preços na Habitação, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), bem como a publicação dos indicadores das receitas e despesas das Administrações Públicas e das contas financeiras das Administrações Públicas, pelo Banco de Portugal (BdP). A nível europeu, o Eurostat divulga estatísticas sobre a integração de migrantes com cidadania ativa em 2024. Já nos EUA será conhecida a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao terceiro trimestre.

Como estão os preços na habitação?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta terça-feira o índice de preços na habitação referente ao terceiro trimestre. Durante o segundo trimestre de 2025, o crescimento dos preços das habitações existentes foi superior ao das habitações novas, que se fixaram em 18,3% e 14,5%, respetivamente, segundo dados do INE.

Como estão as receitas e despesas das Administrações Públicas?

Esta terça-feira vai também ficar marcada pela divulgação das receitas e despesas das Administrações Públicas pelo Banco de Portugal (BdP). No segundo trimestre deste ano, as despesas totais das administrações públicas por rubrica alcançaram os 30.574,54 milhões de euros, já as receitas totais totalizaram os 31.986,04 milhões.

E as contas financeiras das Administrações Públicas?

O Banco de Portugal vai divulgar também esta terça-feira as contas financeiras das Administrações Públicas referentes ao terceiro trimestre. No segundo trimestre, os ativos financeiros líquidos chegavam aos 1.751,44 milhões de euros.

Eurostat divulga a integração de migrantes com cidadania ativa na UE

O serviço de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, vai divulgar dados estatísticos acerca da integração de migrantes com cidadania ativa na UE esta terça-feira, referentes ao ano de 2024. Em 2023, eram cerca de 12,8 milhões os cidadãos de países terceiros residentes na União Europeia que detinham autorizações de residência de longa duração.

Como evoluiu o PIB dos Estados Unidos?

Nos Estados Unidos, será conhecida a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao terceiro trimestre, depois de em outubro a paralisação mais longa do Governo norte-americano ter afetado pagamentos de apoios sociais, salários de trabalhadores das agências governamentais e a operação de alguns serviços.