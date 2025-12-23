AlUla ganha o prémio de Projeto Turístico Cultural Líder no World Travel Awards 2025

O World Travel Awards, fundado em 1993, é considerado uma das maiores referências de sucesso e inovação em turismo, hotelaria e experiências de viagem a nível global. Os vencedores, selecionados por votação de especialistas internacionais, executivos do setor, compradores especializados, operadores turísticos e agentes de viagens de renome internacional, representam a máxima distinção no setor do turismo em categorias que vão desde os melhores destinos e hotéis do mundo até às melhores companhias aéreas ou experiências.

A este prémio juntam-se outros reconhecimentos na edição regional dos prémios, que selecionaram AlUla como Projeto Turístico Cultural Líder no Médio Oriente 2025, Destino Líder em Festivais e Eventos no Médio Oriente 2025 e Projeto Turístico Cultural Líder na Arábia Saudita 2025.

Localizada no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um enclave onde paisagens desérticas impressionantes se entrelaçam com uma história que remonta a mais de 200 000 anos, com civilizações contínuas durante mais de 7000 anos.

Entre os seus tesouros culturais mais significativos encontra-se Hegra, o primeiro local da Arábia Saudita declarado Património Mundial pela UNESCO, conhecido pelas suas tumbas nabateias extraordinariamente conservadas, que se tornaram um símbolo da Arábia Saudita e do seu património. Além de Hegra, a região abriga outros locais emblemáticos que refletem a riqueza histórica da Península Arábica, juntamente com novos empreendimentos que exemplificam a união entre tradição e modernidade na região. Entre eles, destacam-se projetos como Maraya, o maior edifício espelhado do mundo, projetado para refletir a impressionante paisagem de AlUla.

A região destaca-se, por sua vez, por um calendário anual de experiências imersivas que incluem festivais, eventos culturais, exposições artísticas e concertos, concebidos para atrair visitantes de todo o mundo. Nesta linha, este novo reconhecimento internacional sublinha o impacto de AlUla como um destino que combina património, natureza e experiências de primeira classe, e reforça a ambição da região de se tornar um epicentro do turismo cultural global.