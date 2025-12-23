Inteligência Artificial

Amazon em negociações para investir mais de 10 mil milhões de dólares na OpenAI

Apesar de ainda estarem em fase inicial, as conversações apontam para um investimento da Amazon superior a 10 mil milhões de dólares na OpenAI, incluindo fornecimento de chips e infraestrutura.

A Amazon está a negociar um investimento superior a 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros) na OpenAI e o fornecimento de mais chips e capacidade de computação à startup detentora do ChatGPT.

Segundo o Financial Times, que cita fontes próximas do processo, o acordo poderia elevar a valorização da OpenAI acima de 500 mil milhões de dólares e deverá incluir a utilização, pela startup, da série de chips de inteligência artificial Trainium, da Amazon, assim como o aluguer de maior capacidade em centros de dados para executar os seus modelos e ferramentas, como o ChatGPT. De acordo com o jornal britânico, as conversações ainda se encontram em fase inicial, e a OpenAI recusou comentar, enquanto a Amazon não respondeu a pedidos de esclarecimento.

A OpenAI tem assegurado nos últimos meses acordos de longo prazo com a Oracle, AMD e Broadcom para fornecimento de chips e infraestrutura de computação. Esta série de contratos multimilionários tem levantado preocupações entre alguns investidores devido à sua estrutura circular, dado que a OpenAI adquiriu ações de alguns fornecedores e recebeu grandes investimentos de outros.

O negócio representaria mais um passo nos esforços da startup para diversificar os chips usados no treino e execução dos modelos de IA. A Nvidia, principal fabricante de placas gráficas, poderá também investir até 100 mil milhões de dólares numa parceria estratégica que prevê a implementação de pelo menos 10 gigawatts de chips na infraestrutura da OpenAI.

