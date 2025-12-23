Amazon em negociações para investir mais de 10 mil milhões de dólares na OpenAI

A Amazon está a negociar um investimento superior a 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros) na OpenAI e o fornecimento de mais chips e capacidade de computação à startup detentora do ChatGPT.

Segundo o Financial Times, que cita fontes próximas do processo, o acordo poderia elevar a valorização da OpenAI acima de 500 mil milhões de dólares e deverá incluir a utilização, pela startup, da série de chips de inteligência artificial Trainium, da Amazon, assim como o aluguer de maior capacidade em centros de dados para executar os seus modelos e ferramentas, como o ChatGPT. De acordo com o jornal britânico, as conversações ainda se encontram em fase inicial, e a OpenAI recusou comentar, enquanto a Amazon não respondeu a pedidos de esclarecimento.

A OpenAI tem assegurado nos últimos meses acordos de longo prazo com a Oracle, AMD e Broadcom para fornecimento de chips e infraestrutura de computação. Esta série de contratos multimilionários tem levantado preocupações entre alguns investidores devido à sua estrutura circular, dado que a OpenAI adquiriu ações de alguns fornecedores e recebeu grandes investimentos de outros.

O negócio representaria mais um passo nos esforços da startup para diversificar os chips usados no treino e execução dos modelos de IA. A Nvidia, principal fabricante de placas gráficas, poderá também investir até 100 mil milhões de dólares numa parceria estratégica que prevê a implementação de pelo menos 10 gigawatts de chips na infraestrutura da OpenAI.