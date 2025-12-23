Ataque informático compromete catálogo do Spotify

A plataforma sueca de música Spotify confirmou, esta terça-feira, que foi alvo de um ataque informático de grande dimensão que terá comprometido quase a totalidade do seu catálogo.

O Spotify informou que uma investigação preliminar concluiu que terceiros obtiveram acesso não autorizado a metadados públicos e recorreram a “táticas ilícitas” para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos ficheiros áudio da plataforma.

A empresa acrescentou que o ataque ocorreu na segunda-feira e que as equipas técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos. Entretanto, o grupo de hackers Anna’s Archives reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de ficheiros de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.

Segundo os ativistas, o objetivo da operação foi “construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação”. O Spotify não confirmou os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de utilizadores foram afetados pelo ataque.