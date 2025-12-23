Banco de Espanha revê em alta previsão para PIB em 2025 e 2026

O Banco de Espanha melhorou esta terça-feira as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país este ano, para 2,9%, mais três décimas do que a estimativa anterior, divulgada em setembro. Também a previsão do banco central para 2026 melhorou quatro décimas, com a nova estimativa a ser de um crescimento do PIB de Espanha de 2,2% no próximo ano.

O Banco de Espanha justifica as novas estimativas com o bom desempenho do consumo privado e um contexto internacional com menos incertezas a nível comercial. A economia de Espanha cresceu 2,8% no terceiro trimestre do ano comparando com o mesmo período de 2024 e 0,6% em cadeia (relativamente aos três meses anteriores), anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

A economia espanhola cresceu 3,5% em 2024, segundo a estimativa atualizada mais recente do INE. Quanto à inflação, as novas previsões do Banco de Espanha são agora de 2,7% este ano (mais duas décimas do que a estimativa anterior) e 2,1% em 2026 (mais quatro décimas), o que atribui à provável evolução dos preços da energia.

O Banco de Espanha mantém, por outro lado, a mesma perspetiva para o défice público espanhol este ano (2,5% do PIB) e estima que passe a 2,1% em 2026. Já a dívida pública de Espanha deverá fechar 2025 em 100,6% do PIB e descer para 99,1% em 2026, segundo o banco central.

Também a Comissão Europeia melhorou em 17 de novembro as perspetivas para a economia espanhola em 2025 e 2026, com estimativas de aumento do PIB de 2,9% e 2,3%, respetivamente.

“Mantendo o forte crescimento da primeira metade de 2025, a atividade económica deverá manter-se robusta” em Espanha e a “procura interna será o principal motor do crescimento no período 2025-2027”, devido, principalmente, “ao impulso do consumo privado e ao desempenho positivo do investimento”, lê-se no documento da Comissão Europeia (CE) com as previsões de outono para a economia.

Segundo Bruxelas, no caso de Espanha, é expectável que o consumo privado “beneficie de um maior poder de compra e crescimento do emprego, “num contexto de imigração sustentável”, com “fluxos migratórios contínuos” que “estão a expandir consideravelmente a força de trabalho e a impulsionar o ritmo de criação de empregos”.

A CE referiu ainda um impacto positivo na economia espanhola da execução dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Comissão Europeia previu no mesmo dia que o PIB da zona euro cresça 1,3% este ano.