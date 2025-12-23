Carris aumenta tarifas de bordo em Lisboa e mantém preços de passes mensais

A Carris vai aumentar, a partir de 1 de janeiro, as tarifas da sua rede na cidade de Lisboa, mantendo os preços dos passes mensais, anunciou a empresa numa nota publicada na página na Internet.

De acordo com o novo tarifário, o título de bordo nos autocarros, para uma viagem, aumenta para 2,30 euros (atualmente custa 2,20), nos elétricos passa para 3,30 (é 3,20), nos ascensores, até duas viagens, custará 4,30 (são 4,20) e no elevador de Santa Justa 6,20 (6,10).

O bilhete de uma viagem (uma hora em toda a rede) Carris/Metro passa a custar 1,90 euros (custa 1,85), enquanto o bilhete de 24 horas Carris/Metro aumenta para 7,25 (7,00), Carris/Metro/Transtejo custará 10,35 (10,00), e Carris/Metro/CP ficará em 11,40 (11,00).

Uma viagem na Carris (uma hora em toda a rede) com o cartão ‘Zapping’, que pode ser carregado com montantes entre três e 40 euros, passa a custar 1,72 euros (atualmente fica por 1,66). “O preço dos passes mensais e de 30 dias não será atualizado”, indicou a empresa, mantendo os preços dos passes mensais Navegante Municipal (30 euros), Navegante Metropolitano (40 euros) e Navegante Metropolitano +65 (20 euros).

O mesmo se passa com os passes mensais Navegante Família Municipal (60 euros), Navegante Família Metropolitano (80 euros) e, de 30 dias, Navegante urbano 3.ª idade, por 15 euros, mas que continua gratuito para munícipes de Lisboa.

Entre os outros títulos por 30 dias que vão manter os preços atuais estão o Carreiras de Bairro (10 euros) e o Carris/Metro/Parque (55 euros), que inclui estacionamento em alguns parques da EMEL e da Empark em zonas de entrada em Lisboa.

A Carris presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros no município de Lisboa e é gerida pela Câmara Municipal lisboeta.