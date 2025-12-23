Do lobo vegetariano à subversão do camião de Natal. É assim que se define, a nível internacional, o Natal das marcas
O Natal é sinónimo de emoções à flor da pele, combate à solidão e reforço das conexões humanas, se nos guiarmos pelos anúncios internacionais que o +M compilou desta época festiva.
A Disney, o Aldi, a Lego e a McDonald’s foram algumas das marcas que se destacaram nesta época natalícia, com campanhas que atraíram a atenção de muitos consumidores. O lugar cimeiro deste ano vai sem dúvida, no entender do +M, para a campanha do Intermarché “Unloved”, que se tornou o anúncio francês mais bem avaliado de sempre pelo Star Rating da System 1.
Este sistema de avaliação da resposta emocional declarou mesmo que os anúncios de Natal deste ano foram os que provocaram as melhores reações dos últimos cinco anos, com 60% dos inquiridos a falar de felicidade.
Nesta compilação feita pelo +M, escolhemos anúncios que percorrem o mundo, desde a Austrália, passando pelas Filipinas, Polónia e terminando no Canadá. Nesta lista, não faltam grandes marcas mas também organizações não governamentais.
Conheça algumas das campanhas que estão a marcar este Natal:
“Unloved”, com a criatividade da francesa Romance Agency para o Intermarché (França)
“The Best Christmas Ever”, com a assinatura da Adam & Eve/DDB e realização do cineasta Taika Waititi para a Disney (Global)
“The Boy and the Bot”, com a criatividade da The Wonderful Agency para a Teleflora e a Make-a-Wish (EUA)
“What’s on the cards for Kevin the Carrot this Christmas?”, com a assinatura da McCann Manchester para o Aldi (Reino Unido)
“Where Love Lives”, conta com a criatividade da Saatchi&Saatchi para John Lewis & Partners (Reino Unido)
“The One Delivery that Matters”, assinada pela Ace of Hearts para a Save The Children (Global)
“Hello, Is It Play You’re Looking For?”, da equipa interna da Lego (Global)
“Verify You Are Human”, conta com a assinatura da Doner para a The UPS Store (EUA)
“Jingle Hell”, assinada pela Rosa Paris para a Foundation for Housing (França)
“That’s What Makes It Christmas”, conta com a criatividade da BBH London para a Tesco (Reino Unido)
“Balikbayan Magic”, conta com a assinatura da VML para a Coca-Cola (Canadá)
“Give each other some luck”, assinada pela TBWA\NEBOKO para a Staatsloterij (Países Baixos)
“The best world is the one we create together”, conta com a assinatura da DDB Warsaw para a Allegro (Polónia)
“Buo ang Saya ng Pasko”, conta com a criatividade da Forsman & Bodenfors Singapore para a Jollibee (Filipinas)
“I’m ruinin’ it”, assinada pela Wieden+Kennedy para a McDonald’s (Austrália)
“Every Kind of Christmas”, conta com a criatividade da Smith St/DDB Melbourne para a Coles (Austrália)
“A Critter Carol”, conta com a assinatura da TBWA\Media Arts Lab para a Apple (EUA)
