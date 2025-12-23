EUA sancionam cinco europeus envolvidos na regulamentação do setor tecnológico
Entre as figuras alvo de sanções está o ex-comissário europeu francês Thierry Breton. Os cinco europeu ficam proibidos de entrar nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos aplicaram sanções contra cinco personalidades europeias empenhadas na regulamentação rigorosa do setor tecnológico, anunciou esta terça-feira o Departamento de Estado, que os acusou de censura em detrimento dos interesses norte-americanos.
Entre as figuras alvo de sanções está o ex-comissário europeu francês Thierry Breton, estando todos proibidos de entrar nos Estados Unidos, noticiou a agência France-Presse (AFP). O Departamento de Estado justificou as sanções sublinhando que as suas ações equivalem a censura em detrimento dos interesses norte-americanos.
@SecRubio
“Durante demasiado tempo, os ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir as plataformas americanas a punir pontos de vista americanos a que se opõem. A administração Trump não tolerará mais estes atos flagrantes de censura extraterritorial”, frisou o secretário de Estado, Marco Rubio, numa nota na rede social X.
O chefe da diplomacia norte-americana garantiu ainda que os EUA estão “prontos e dispostos a expandir esta lista se outros não mudarem de posição”.
