Governo dos Açores aprova nova administração da SATA

A administração da SATA, presidida por Tiago Santos, vai manter Sandro Raposo e integrar Bernardo Oliveira como administrador executivo, aprovou esta terça-feira o Conselho do Governo dos Açores.

Em comunicado, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que mandatou o representante da região na Assembleia Geral da SATA para aprovar a composição do novo conselho de administração do grupo de aviação, que será presidido por Tiago Santos e integrar Sandro Raposo e Bernardo Oliveira como administradores.

Em 2 de dezembro, fonte do Governo dos Açores avançou à Lusa que o diretor financeiro Tiago Santos iria ser o novo presidente da SATA, após a demissão de Rui Coutinho, que alegou motivos pessoais. Sandro Raposo, formado em Matemática e Tecnologia, funcionário da SATA há 28 anos (tendo sido responsável pela direção da Gestão de Receita), já integrava a administração liderada por Rui Coutinho.

Já Bernardo Oliveira, que era administrador não executivo, passa a ter funções executivas no novo conselho, que mantém João Crispim como administrador não executivo. Bernardo Oliveira é licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional e adjunto do secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.

A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines, companhia do grupo responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior.

Tiago Santos, que integrou a administração da SATA em julho de 2024, é economista, foi membro do conselho de administração e diretor financeiro da Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante, entre 2016 e 2018. Foi ainda assessor do ministro da Saúde Paulo Macedo (2011 a 2015) e do secretário de Estado do Tesouro e Finanças (2010 e 2011) e administrador da consultora COBA.

consórcio Atlantic Connect Group apresentou em 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.

A proposta está a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).