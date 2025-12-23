Há cinco candidatos às presidenciais com um pé na segunda volta

Se se tiver em conta a margem de erro de 3,16% da sondagem de dezembro da Pitagórica, realizada para o Jornal de Notícias, a TSF, a TVI e a CNN Portugal, deparamo-nos com um cenário inédito na campanha para as eleições presidenciais: os cinco candidatos com as intenções de voto mais altas surgem separados por menos de seis pontos percentuais, sendo que qualquer um deles pode disputar a segunda volta. O número de indecisos, porém, subiu cinco pontos percentuais de novembro para dezembro e é agora de 17,2%.

Luís Marques Mendes, apoiado pelos dois partidos do Governo, vai à frente, com 20,7% das intenções de voto, apesar de perder quase três pontos percentuais face à sondagem de novembro. O socialista António José Seguro (19,9%) chega ao segundo lugar, ficando à frente do líder do Chega, André Ventura (19,1%). Com 15% das intenções de voto, Henrique Gouveia e Melo cai para o quarto lugar, após um tombo de quase 13 pontos desde outubro. João Cotrim de Figueiredo, que conta com o apoio da Iniciativa Liberal, fica apenas a uma décima do almirante, sendo a escolha de 14,9% dos inquiridos.

A incerteza quanto ao resultado da primeira volta das presidenciais, marcada para 18 de janeiro, aprofunda-se desde logo entre os três primeiros (Marques Mendes, Seguro e Ventura), em que a diferença é inferior a dois pontos percentuais — ou seja, estão em situação de empate técnico, já que o valor mínimo atribuível ao social-democrata (18,1%) é inferior ao máximo do líder do Chega (21,6%). Por outro lado, Gouveia e Melo e Cotrim de Figueiredo, embora num patamar abaixo dos três primeiros, têm ainda um pé na segunda volta: o máximo a que pode aspirar Cotrim (17,4%), que está em quinto lugar, é igual ao patamar mínimo de Seguro, que está em segundo.