Hoje nas notícias: sondagem, reforma laboral e TAP SGPS

A sondagem de dezembro da Pitagórica mostra cinco candidatos com possibilidades de chegar à segunda volta. Se houvesse eleições legislativas novamente, haveria uma luta a três pela vitória, entre a AD, o PS e o Chega. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Há cinco candidatos às presidenciais com um pé na segunda volta

Se se tiver em conta a margem de erro da sondagem de dezembro da Pitagórica, surge um cenário inédito na campanha para as eleições presidenciais: os primeiros cinco candidatos surgem separados por menos de seis pontos percentuais, sendo que qualquer um deles pode disputar a segunda volta. Luís Marques Mendes surge na frente, com 20,7% das intenções de voto, apesar de perder quase três pontos percentuais face a novembro. O socialista António José Seguro chega ao segundo lugar (19,9%), seguindo-se André Ventura (19,1%). Com 15% das intenções de voto, o almirante Henrique Gouveia e Melo cai para o quarto lugar, após um tombo de quase 13 pontos desde outubro. Fica apenas uma décima acima de João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, e que conta com 14,9% das intenções de voto.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso indisponível)

AD, PS e Chega estariam em ‘luta’ se o país fosse novamente a eleições legislativas

O mais recente barómetro da Intercampus mostra que a AD, o PS e o Chega não descolaram no último mês. A coligação encabeçada por Luís Montenegro, que junta PSD e CDS-PP, está na frente com 24,1%, tendo uma ligeira vantagem face aos partidos liderados por José Luís Carneiro (23,9%) e André Ventura (22,1%). Isto significa que, neste momento, haveria uma luta a três se o país fosse novamente a eleições legislativas. Daí para baixo, mantém-se a ordem: Iniciativa Liberal, Livre, CDU, Bloco de Esquerda e PAN. O que foi mais significativa foi a descida da percentagem de indecisos, de 10,2% para 5,8%.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Reforma laboral: “Governo não representa a CCP na negociação com os sindicatos”

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) admite que o modo como o Governo conduziu o processo de negociação da reforma laboral na concertação social “não foi o melhor”, mas diz que ainda se está “a tempo de corrigir”. Em entrevista ao Público, João Vieira Lopes fundamenta que o Executivo “não tinha uma proposta estudada de forma adequada”, criticando o facto de que “não houve um trabalho de conciliação, ou de tentar encontrar pontos de compromisso, feito informalmente e ao nível de grupos de trabalho”. Por outro lado, é perentório ao afirmar que “qualquer concessão que o Governo faça aos sindicatos também tem de ser negociada [com a CCP], porque ele não representa a CCP nessa negociação”.

Leia a entrevista completa no Público (acesso pago)

Administradores da TAP arriscam património próprio e pena de prisão em caso de insolvência culposa da SGPS

Tendo em conta a decisão do Tribunal da Comarca de Lisboa de abrir um procedimento para verificar se a insolvência da TAP SGPS foi culposa (isto é, forçada, deliberada ou premeditada), os antigos e atuais administradores da empresa poderão ser fortemente penalizados caso seja dada razão à companhia brasileira Azul, arriscando penalizações para administradores que passaram e ainda estão na TAP. Assim, gestores como os ex-CEO Ramiro Sequeira e Christine Ourmières-Widener e o atual CEO, Luís Rodrigues, mas também o administrador financeiro Gonçalo Pires arriscam o seu próprio património, ou mesmo pena de prisão em caso de processo criminal.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Tesla encaixa Model 3 no “cheque” do Governo

O Model 3, da Tesla, que é o carro elétrico mais vendido no mercado nacional, passou a encaixar no limite de 38.500 euros do programa de incentivos do Governo à mobilidade sustentável. Numa revelação feita há pouco mais de uma semana, a fabricante norte-americana liderada por Elon Musk reformulou a gama do Model 3 em solo europeu para integrar o modelo que passa a ser o de entrada, com um preço bastante inferior à versão normal. Neste momento, os modelos com previsão de entrega para fevereiro de 2026 estão com um preço de 36.990 euros, podendo baixar até aos 35.000 euros se se considerar a campanha “Tesla Bonus”, atualmente em vigor, de acordo com a informação apresentada no site da marca.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)