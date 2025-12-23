Linklaters assessora venda da Secil pela Semapa à Cementos Molins

A Linklaters assessorou a Semapa na venda da totalidade do capital social da Secil à Cementos Molins, grupo espanhol líder em materiais de construção, numa transação que representa um enterprise value de 1.400 milhões de euros.

A Linklaters acompanhou a Semapa nesta transação, prestando assessoria na negociação do contrato de venda através de uma equipa com experiência neste tipo de operações.

“Estamos particularmente orgulhosos de ter acompanhado a Semapa nesta operação de grande complexidade e impacto estratégico”, afirmou Diogo Plantier Santos, Sócio e Head of Corporate da Linklaters em Lisboa. “Esta transação reflete não só o interesse internacional pela indústria cimenteira portuguesa, como também a confiança na capacidade das nossas equipas em gerir as operações de fusões e aquisições mais complexas e exigentes”.

Do lado da Linklaters, a transação foi liderada por Diogo Plantier Santos, responsável da área de Corporate/M&A em Lisboa, Mariana Serra Baptista e Sílvia Pinheiro Esteves. A operação contou ainda com o envolvimento de equipas de direito da concorrência, financeiro e regulatório da Linklaters.