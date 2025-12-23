Na maratona de 28 duelos, Ventura-Marques Mendes foi o mais visto e a SIC quem atraiu mais espectadores

O confronto mais visto foi o de André Ventura e Luís Marques Mendes, na SIC, mostram os dados da Dentsu para o +M. Dos cinco debates mais vistos, dois foram na SIC e dois na TVI.

O confronto entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes marcou o fim do ciclo de 28 debates promovidos pela RTP1, SIC e TVI. Na noite desta segunda-feira, o debate foi visto por 800.224 telespectadores.

Os dados da Dentsu para o +M mostram que 655.434 telespectadores acompanharam em direto através da TVI. Outros 140.651 assistiram pela CNN Portugal. Em diferido, 4.139 telespectadores viram pela RTP Notícias.

Analisando o conjunto dos 28 debates, estes reuniram, em média, a preferência de 271.388 telespectadores, num total acumulado de 20.896.910 telespectadores. Se analisarmos apenas as emissões em direto, a média aumenta para 373.174.

Nos canais generalistas em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI –, os debates foram assistidos, em média, por 621.708 telespectadores. A SIC foi a que conseguiu atrair mais telespectadores, com 762.608 telespectadores em média por debate. A TVI não esteve muito atrás, com 709.474. Por fim, os debates na RTP1 foram assistidos, em média, por 510.340 telespectadores. Foi a estação pública a emitir mais debates — 12–, com a SIC e TVI a emitir apenas oito.

Os debates mais vistos e menos vistos foram:

André Ventura e Luís Marques Mendes – 1.242.261 (25 de novembro na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias) André Ventura e António José Seguro – 1.052.872 (17 de novembro na TVI e RTP Notícias) André Ventura e Catarina Martins – 1.006.094 (28 de novembro na TVI, CNN Portugal e RTP Notícias) André Ventura e Henrique Gouveia e Melo – 985.555 (15 de dezembro na RTP1, RTP Notícias e News Now e 16 na News Now) Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo – 947.219 (23 de novembro na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias)

A SIC e a TVI empataram com cada uma com dois dos debates mais vistos. Em contrapartida, os cinco menos foram todos emitidos na RTP1: