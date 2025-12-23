Televisão

Na maratona de 28 duelos, Ventura-Marques Mendes foi o mais visto e a SIC quem atraiu mais espectadores

 Rafael Correia,

O confronto mais visto foi o de André Ventura e Luís Marques Mendes, na SIC, mostram os dados da Dentsu para o +M. Dos cinco debates mais vistos, dois foram na SIC e dois na TVI.

O confronto entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes marcou o fim do ciclo de 28 debates promovidos pela RTP1, SIC e TVI. Na noite desta segunda-feira, o debate foi visto por 800.224 telespectadores.

Os dados da Dentsu para o +M mostram que 655.434 telespectadores acompanharam em direto através da TVI. Outros 140.651 assistiram pela CNN Portugal. Em diferido, 4.139 telespectadores viram pela RTP Notícias.

Analisando o conjunto dos 28 debates, estes reuniram, em média, a preferência de 271.388 telespectadores, num total acumulado de 20.896.910 telespectadores. Se analisarmos apenas as emissões em direto, a média aumenta para 373.174.

Nos canais generalistas em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI –, os debates foram assistidos, em média, por 621.708 telespectadores. A SIC foi a que conseguiu atrair mais telespectadores, com 762.608 telespectadores em média por debate. A TVI não esteve muito atrás, com 709.474. Por fim, os debates na RTP1 foram assistidos, em média, por 510.340 telespectadores. Foi a estação pública a emitir mais debates — 12–, com a SIC e TVI a emitir apenas oito.

Os debates mais vistos e menos vistos foram:

  1. André Ventura e Luís Marques Mendes – 1.242.261 (25 de novembro na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias)
  2. André Ventura e António José Seguro – 1.052.872 (17 de novembro na TVI e RTP Notícias)
  3. André Ventura e Catarina Martins – 1.006.094 (28 de novembro na TVI, CNN Portugal e RTP Notícias)
  4. André Ventura e Henrique Gouveia e Melo – 985.555 (15 de dezembro na RTP1, RTP Notícias e News Now e 16 na News Now)
  5. Catarina Martins e Henrique Gouveia e Melo – 947.219 (23 de novembro na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias)

A SIC e a TVI empataram com cada uma com dois dos debates mais vistos. Em contrapartida, os cinco menos foram todos emitidos na RTP1:

  1. António Filipe e Catarina Martins – 403.857 (10 de dezembro na RTP1 e RTP Notícias)
  2. Catarina Martins e Jorge Pinto – 407.255 (21 de dezembro na RTP1 e RTP Notícias)
  3. Jorge Pinto e Luís Marques Mendes – 479.279 (29 de novembro na RTP1 e RTP Notícias)
  4. João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto – 483.287 (24 de novembro na RTP1 e RTP Notícias)
  5. António Filipe e Jorge Pinto – 489.918 (8 de dezembro na RTP1 e RTP Notícias)

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Na maratona de 28 duelos, Ventura-Marques Mendes foi o mais visto e a SIC quem atraiu mais espectadores

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Publicidade
É assim, a nível internacional, o Natal das marcas

O Natal é sinónimo de emoções à flor da pele, combate à solidão e reforço das conexões humanas, se nos guiarmos pelos anúncios internacionais que o +M compilou desta época festiva.

+ M,

Televisão
ERC aprova novas regras de acessibilidade. TVs estão contra

O tamanho da janela de intérprete de Língua Gestual Portuguesa (LGP) e o período em que as obrigações têm de ser concretizadas são duas das novidades. As televisões falam em aumento de custos.

+ M,

Marketing
Continente, Arena e Fuel lideraram investimento em novembro

No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o Modelo Continente sobe à primeira posição do ranking. A Arena ocupa a primeira posição entre as agências de meios e a VML surge em primeiro nas criativas.

Carla Borges Ferreira,