Natal e Ano Novo: hotéis confiantes, restaurantes mantêm prudência

A poucos dias de fecharem o ano, e com as festas natalícias e a viragem de ano no calendário, a hotelaria parece ter mais motivos para celebrar do que os restaurantes e similares, segundo um inquérito apresentado esta terça-feira pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

A associação adianta que o alojamento antecipa um Ano Novo positivo, enquanto a restauração espera um desempenho marcado pela prudência.

No Natal, apenas 25% das empresas de restauração e bebidas espera uma procura superior à de 2024, enquanto a maioria antecipa resultados semelhantes ou inferiores.

Em termos de receitas, cerca de quatro em cada dez empresários consideram que poderão ser boas ou muito boas, mas uma fatia relevante (26%) admite que fiquem aquém do esperado.

Na Passagem de Ano, quase metade dos estabelecimentos da restauração e bebidas prevê uma procura idêntica à do ano passado e 20% estima uma quebra. Ainda assim, 39% dos empresários acreditam que a semana do Ano Novo será a mais forte da época festiva em volume de negócios.

Do lado do alojamento turístico, quase metade das empresas (47%) prevê taxas de ocupação acima dos 70% no Ano Novo, com 16% a apontarem para ocupação total. Durante o Natal, a maioria das unidades estima ocupações abaixo dos 50%, um cenário habitual para este período.

O mercado nacional continua a liderar a procura no fim de ano (47%, seguido de Espanha (23%) e França (18%). Para 62% dos empresários, o Ano Novo será o momento mais forte em termos de faturação.

O inquérito divulgado a semana passada pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) mostrou que as perspetivas dos hoteleiros para a época festiva do Natal e do réveillon são positivas, embora marcadas por assimetrias regionais.