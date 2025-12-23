Nuno Amado vai presidir o conselho consultivo do Banco de Fomento

Nuno Amado vai ser o novo presidente do conselho consultivo do Banco Português de Fomento (BPF), substituindo Guilherme d’Oliveira Martins, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios.

Atualmente chairman do Banco Comercial Português (BCP), Nuno Amado vai acumular as duas funções. A nova liderança será formalizada nas próximas semanas, aquando da conclusão dos convites aos restantes membros deste órgão que dá orientações sobre a atuação do BPF.

O conselho consultivo será constituído por 10 banqueiros e 10 empresários. Atualmente, este órgão conta com Guilherme d’Oliveira Martins, Vítor Bento, da APB, João Moreira Rato, presidente do IPCG, além de representantes do Governo Regional dos Açores e da Madeira.

Desde 2018 presidente do conselho de administração do BCP, Nuno Amado conta no currículo com mais de 40 anos no setor financeiro. Integra o Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade e o Conselho Fiscal da Fundação Bial. É licenciado em organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE.