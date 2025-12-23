Oficial. Vão estar 11 candidatos no boletim de voto das eleições presidenciais

Já é oficial o número de candidatos que vão efetivamente a jogo nas eleições presidenciais de 18 de janeiro. O Tribunal Constitucional (TC) analisou as 14 candidaturas que foram formalizadas e concluiu que três deles não cumpriram os requisitos necessários, curiosamente os três que entregaram a documentação no último dia: Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso.

Assim, no boletim estarão, por esta ordem (depois do sorteio feito na sexta-feira pelo TC) : André Pestana, Jorge Pinto, Manuel João Vieira, Catarina Martins, João Cotrim de Figueiredo, Humberto Correia, António José Seguro, Luís Marques Mendes, André Ventura, António Filipe e Henrique Gouveia e Melo.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Segundo o acórdão do TC, quem ficou mais perto de chegar ao boletim foi José Cardoso, que falhou por pouco o número mínimo de assinaturas válidas: entregou 7.265, abaixo das 7.500 exigidas. Ricardo Sousa também falhou nas assinaturas mas ficou mais longe, entregando apenas 3761.

Já Joana Amaral Dias falhou por muito: além de ter entregue apenas 1.575 assinaturas válidas, também faltaram “o certificado de nacionalidade portuguesa originária emitido pela Conservatória dos Registos Centrais” e o “documento comprovativo de que está no gozo de todos os direitos civis e políticos”.

Ou seja, depois de terem surgido mais de 40 tentativas no Portal da Candidatura e 14 entregues no TC, ficamos nas 11. Veja abaixo a evolução do número de candidaturas ao longo dos anos, nas eleições presidenciais desde o 25 de abril de 1974.

Este é o número mais elevado de sempre no que toca a candidatos efetivamente no boletim de voto, ultrapassando os 10 candidatos de 2016.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.