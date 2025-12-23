Ordem dá apoio psicológico gratuito a advogados

A partir de janeiro, a Ordem dos Advogados (OA) vai disponibilizar apoio psicológico gratuito a todos os advogados portugueses. A medida será assegurada através da contratação de uma equipa de psicólogos profissionais.

“A advocacia é uma profissão marcada pelo rigor, pela responsabilidade e pelo compromisso. Mas é, acima de tudo, feita de pessoas. Pessoas que lidam diariamente com elevados níveis de pressão, com as emoções e expectativas dos clientes, com decisões difíceis e, muitas vezes, com o peso do silêncio”, refere a OA em comunicado.

Segundo a Ordem, esta iniciativa assenta no reconhecimento da saúde mental e do bem-estar psicológico e emocional como pilares “essenciais” para o exercício da profissão e para a sustentabilidade da advocacia a médio e longo prazo.

“Ao disponibilizar apoio psicológico gratuito, a OA assume, de forma clara e responsável, que o bem-estar psicológico não é um luxo, mas uma condição fundamental para uma advocacia mais humana, mais equilibrada e mais capaz de responder aos desafios contemporâneos”, sublinham.

Um estudo de 2024 do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados revelou que cerca de 52,5% dos advogados estão em risco de burnout e 16,3% com diagnóstico efetuado.