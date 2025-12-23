Presidenciais. E ao fim de 28 debates o candidato com maior audiência é?

O líder do Chega foi o candidato que reuniu a maior audiência acumulada, tendo sido acompanhado por quase 6,7 milhões de telespectadores nos debates.

Foram 28 duelos, distribuídos ao longo de mais de cinco semanas pelos três canais generalistas em sinal aberto, e pelos seus canais de informação, e puseram frente a frente os oito candidatos apoiados pelos principais partidos, com representação parlamentar, e o independente Henrique Gouveia e Melo.

Destas quase três dezenas de debates, o mais visto foi o que colocou frente a frente André Ventura e Luís Marques Mendes, com 1.242.261 de espectadores. Aconteceu logo no dia 25 de novembro, na SIC, SIC Notícias e RTP Notícias.

Em sentido contrário, o menos visto foi o que opôs António Filipe e Catarina Martins, no dia 10 de dezembro na RTP1 e RTP Notícias, com apenas 403.857 espectadores.

Em quatro dos cinco debates mais vistos, um ponto em comum: André Ventura. De acordo com a análise da Dentsu para o +M, o também líder do Chega foi o candidato que reuniu a maior audiência acumulada em número de indivíduos, tendo sido acompanhado por quase 6,7 milhões de telespectadores.

Aliás, Ventura foi também o mais visto na Grande Entrevista, formato conduzido por Vítor Gonçalves na RTP e que antecedeu o início dos debates, com 590 mil telespectadores.

Na segunda posição surge Henrique Gouveia e Melo. Na sua estreia nos debates, o candidato que se tornou conhecido da generalidade da população pela campanha de vacinação na altura da Covid19 foi acompanhado por mais de 5,8 milhões de espectadores na soma de todos os debates nos quais participou e por 571,6 mil espectadores na Grande Entrevista.

Luís Marques Mendes ocupa a terceira posição deste ranking, com uma audiência acumulada de 5,4 milhões de telespectadores nos debates e 552,9 mil no formato de entrevista.