Restauração e hotelaria acordam aumentos salariais médios de 5% para 2026

Os setores da restauração e hotelaria assinaram a revisão dos contratos coletivos para 2026 com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE), prevendo um aumento salarial médio de cerca de 5%.

De acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, os novos contratos preveem, entre outras alterações, a atualização das tabelas salariais de todas as categorias profissionais com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026. “Trata-se de uma valorização salarial transversal, superior aos 4,6% definidos em sede de Concertação Social para o próximo ano, sendo por isso um compromisso determinante para o reforço do salário médio”, refere.

Na segunda-feira, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) também anunciou que tinha chegado a acordo com o SITESE para a revisão global do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), que prevê um aumento superior a 5% para o ano de 2026.

O entendimento agora alcançado com a AHRESP resulta de um processo negocial classificado como “responsável e equilibrado”, tendo como objetivo melhorar as condições de trabalho e valorizar as carreiras, assegurando simultaneamente a sustentabilidade económica das empresas.

As negociações decorreram num contexto marcado “pelo aumento dos custos operacionais e escassez de mão de obra”, sublinha. Para a AHRESP, este acordo reforça o compromisso com a valorização dos profissionais da restauração e do alojamento turístico, “promovendo relações laborais mais estáveis e ajustadas à realidade atual dos setores”.

A associação adianta que divulgará em breve informação mais detalhada sobre o conteúdo das alterações acordadas, referindo que este entendimento com o SITESE “reflete uma postura de diálogo construtivo, transparente e responsável, essencial para reforçar a atratividade, a competitividade e a solidez destes setores estratégicos para a economia nacional”.