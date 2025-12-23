Sérvia prolonga contrato de gás com a Rússia até final de março

O Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou esta terça-feira que a Sérvia chegou a um acordo com a Rússia para prolongar até 31 de março o contrato de fornecimento de gás natural, que assegura 80% da procura interna.

“As pessoas podem estar tranquilas e dormir descansadas: a Sérvia terá eletricidade e gás suficiente para o próximo inverno”, garantiu Vucic numa conferência de imprensa em Belgrado, sem divulgar detalhes adicionais sobre os termos do acordo com a empresa russa Gazprom.

Segundo dados da Agência Sérvia de Energia, a Sérvia importa a maior parte do gás que consome. Em 2024, apenas 6,7% das necessidades foram supridas por produção interna e dos cerca de 2,8 mil milhões de metros cúbicos consumidos nesse ano, aproximadamente 80% tiveram origem russa e cerca de 14% foram fornecidos pelo Azerbaijão.

Há dois meses, Vucic informou que, pela primeira vez, a Gazprom se recusou a assinar uma prorrogação de longo prazo do contrato, aceitando apenas estendê-lo até 31 de dezembro. Na altura, o Presidente sérvio sugeriu que a posição russa visava pressionar Belgrado a não nacionalizar a empresa petrolífera NIS, maioritariamente controlada pela Gazprom e sujeita a sanções dos Estados Unidos desde outubro.

Washington deu à Sérvia até 13 de fevereiro para que a NIS se desfaça da sua participação russa. De acordo com Vucic, Moscovo estará a negociar com a empresa húngara MOL a eventual venda da posição maioritária russa na NIS.

Apesar de ser um país candidato à adesão à União Europeia, a Sérvia mantém relações estreitas com Moscovo e tem recusado aderir às sanções impostas pelos 27 Estados-membros à Rússia devido à invasão da Ucrânia.