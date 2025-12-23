Taxa de poupança das famílias mantém-se estável em 12,5% no terceiro trimestre

Por cada cem euros, os portugueses continuaram a poupar 12,5 no ano terminado no terceiro trimestre, revelam os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa de poupança manteve-se assim estável, enquanto a de investimento subiu ligeiramente.

Os dados publicados pelo organismo de estatística nacional indicam que a taxa de poupança das famílias se manteve em 12,5% do seu rendimento disponível, resultado de um aumento da despesa de consumo final de 1,6% igual à do rendimento disponível bruto.

Contudo, o INE destaca que as variáveis estão em termos nominais, o que, no caso do consumo final, significa que a sua evolução é também influenciada pelo crescimento dos preços. Em termos reais, o consumo final aumentou 1% no ano acabado no terceiro trimestre.

Paralelamente, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) das famílias, que corresponde essencialmente à FBCF em habitação,

aumentou 4,4% no terceiro trimestre (4,3% no trimestre anterior), tendo a taxa de investimento das famílias (medida através do rácio entre a FBCF e o rendimento disponível) atingiu 6,1%, mais 0,1 ponto percentual do que no trimestre precedente.