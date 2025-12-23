Taxas Euribor descem a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,018%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,131%) e a 12 meses (2,265%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,131% , menos 0,003 pontos do que na segunda-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,003 pontos do que na segunda-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também caiu, para 2,265% , menos 0,004 pontos do que na segunda-feira.

, a taxa Euribor também , menos 0,004 pontos do que na segunda-feira. No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu para 2,018%, menos 0,004 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

Na passada quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor de novembro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos: a três meses subiu 0,008 pontos, para 2,042%; a seis meses avançou 0,0024 pontos, para 2,131%; e a 12 meses aumentou 0,030 pontos, para 2,217%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.