Taxas Euribor descem a três, a seis e a 12 meses
Esta terça-feira, as taxas Euribor desceram em todos os prazos: a três meses para 2,018%, a seis meses para 2,131% e a 12 meses para 2,265%.
A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,018%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,131%) e a 12 meses (2,265%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,131%, menos 0,003 pontos do que na segunda-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também caiu, para 2,265%, menos 0,004 pontos do que na segunda-feira.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu para 2,018%, menos 0,004 pontos do que na segunda-feira.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.
Na passada quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro de 2026, em Frankfurt, Alemanha.
Em relação à média mensal da Euribor de novembro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos: a três meses subiu 0,008 pontos, para 2,042%; a seis meses avançou 0,0024 pontos, para 2,131%; e a 12 meses aumentou 0,030 pontos, para 2,217%.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Taxas Euribor descem a três, a seis e a 12 meses
{{ noCommentsLabel }}