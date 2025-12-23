Trabalhadores da distribuição em greve nos dias 24 e 31 de dezembro
A paralisação vai decorrer entre as 00:00 e as 24:00 dos dias 24 e 31 de dezembro. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais.
Os trabalhadores dos setores do comércio, escritório e serviços, nomeadamente das empresas filiadas na APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, vão estar em greve esta quarta-feira e em 31 de dezembro, reivindicando aumentos salariais.
“O SITESE – Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços convocou uma greve dos trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente das empresas filiadas da APED, para os dias 24 e 31 de dezembro”, anunciou esta terça-feira, em comunicado.
Nas duas datas, a paralisação vai decorrer entre as 00:00 e as 24:00. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, trabalho digno, valorização profissional e medidas que permitam a conciliação da vida familiar com a profissional.
