União Europeia importou 7,1 mil milhões de euros em brinquedos. Saiba de onde vêm

O ano passado, a União Europeia (UE) foi líder na importação de brinquedos, com um total de 7,1 mil milhões de euros em compras a países não comunitários, uma subida de 0,6 mil milhões de euros em comparação a 2023. Já as exportações para fora da UE totalizaram cerca de um terço deste valor (2,5 mil milhões), mostram os dados do Eurostat publicados esta terça-feira.

A China foi o maior fornecedor de brinquedos para União Europeia, com 80% das importações a valerem 5,6 mil milhões de euros, muito à frente do Vietname, com 6% (418 milhões de euros), e do Reino Unido (3%, 188 milhões de euros).

A Alemanha e os Países Baixos foram os maiores importadores de brinquedos da UE provenientes de países fora da UE, cada um com 17%, enquanto a França representou 14% do total das importações em valor.

O principal destino das exportações fora da União Europeia foi o Reino Unido com uma quota de 33%, o que corresponde a 838 milhões de euros. No segundo lugar surge a Suíça (13% – 315 milhões) e Estados Unidos (10% — 245 milhões).

Em conjunto, estes países foram responsáveis por 60% das exportações extra-UE em valor. A República Checa (28%) foi o principal exportador de brinquedos da UE para o resto do mundo, à frente da Alemanha (17%) e da Bélgica (13%).

UE quer brinquedos mais seguros

Os brinquedos vendidos na União Europeia vão passar a ter um “passaporte digital” que verifica o cumprimento das regras de segurança e os fabricantes terão de cumprir requisitos rigorosos nos produtos químicos nocivos, anunciou em novembro o Parlamento Europeu.

O Parlamento Europeu adiantou que os Estados-membros alcançaram um acordo sobre as novas regras de segurança dos brinquedos vendidos na União Europeia (UE) que “visam reduzir o número de brinquedos com falhas na segurança e proteger as crianças dos riscos associados aos brinquedos”.

“A atualização de uma diretiva de 2009 em vigor surge em resposta ao aumento das compras online (incluindo de fora da UE) e à utilização de tecnologias digitais”, explicou o Parlamento Europeu. O novo regulamento sobre a segurança dos brinquedos inclui o “passaporte digital do produto” que irá reforçar “a rastreabilidade dos brinquedos e a tornar a fiscalização do mercado e os controlos aduaneiros mais simples e eficientes”.

O passaporte digital vai ainda ter um “acesso fácil a informações e avisos de segurança, por exemplo, através de um código QR”.