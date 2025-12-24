De calar o ódio a dar um bacalhau. É assim que se define o Natal das marcas, em Portugal

O+M compilou alguns dos principais anúncios deste Natal. O humor marcou presença na publicidade, mas as marcas não descuraram as mensagens mais profundas e sociais.

O Natal português deste ano foi marcado pela aposta no humor, com a Nos, uma das grandes operadores de telecomunicações, a enveredar por esse caminho. No entanto, o sucesso continuou a bater à porta das mensagens mais emotivas com a Vodafone e a Meo a reunirem o maior número de visualizações no Youtube — números recolhidos até às 14h do dia 23.

Nesta compilação feita pelo +M, escolhemos os anúncios dos setores que não podem faltar à mesa dos anúncios natalícios, nomeadamente as telecomunicações, o retalho alimentar, o retalho tecnológico e a energia. Nesta lista, mostramos ainda as visualizações que estas campanhas reuniram no Youtube.

Telecomunicações

“Um minuto para calar o ódio” – Vodafone (5,9 milhões de visualizações)

A campanha de Natal da Vodafone Portugal assume, este ano, o formato de um monólogo, protagonizado pelo artista Dillaz, que lança um apelo direto à ação para combater a violência e o ódio contra as mulheres que circula nas redes sociais. A narrativa é da autoria da VML, com produção da MadeinLx e acompanhamento da Film Brokers. O planeamento é da Dentsu Media.

Mais recentemente, a Vodafone reforçou a campanha de Natal, com um spot focado no programa Cidadania DigitALL que a Fundação Vodafone desenvolve, em parceria com a APAV. Esse já conta com 878 mil visualizações.

“Liga-te melhor à vida” – Meo (5,1 milhões de visualizações)

Com o claim “Liga-te melhor à vida”, a campanha da Meo centra-se na ideia de que as ligações mais importantes são as que se constroem na presença, olhos nos olhos, e na partilha autêntica, e não através de um telemóvel. A campanha é assinada pela Dentsu Creative, produzido pela Garage Films e com planeamento de meios da OMD.

“Liga só ao que quiseres” – Nos (958 mil visualizações no vídeo mais visto)

“Liga só ao que quiseres” é o mote da Nos para o Natal deste ano. A operadora parte da premissa que o Natal não é igual para todos e há mil formas de o viver, para dar palco às várias realidades que fazem desta uma data especial — como o regresso à terra para estar com a família e os amigos, a festa de Natal com os colegas de trabalho, os presentes dos avós ou os doces de Natal.

O conjunto de seis vídeos foi desenvolvido pelo grupo Havas, com direção criativa de João Madeira e Andreia Ribeiro, produzido pela Krypton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção a cargo da Estela Rocha, a estratégia de media está a cargo da Arena Media.

Retalho tecnológico

“Não penses só para quem. Pensa para quê” – Fnac (234 mil visualizações)

“Não penses só para quem. Pensa para quê” é o mote da campanha natalícia da Fnac Portugal. O objetivo passa por apelar os portugueses a escolherem prendas pensadas para “inspirar, ensinar e criar momentos de felicidade duradoura”. A campanha foi criada pela agência Uzina e produzida pela Jungle Corner, contando com o planeamento de meios da Wavemaker.

“Tens tudo para dar resposta ao Natal” – Worten (2,6 milhões de visualizações)

A Worten recruta este ano o ChatoGPT, personificado por Ricardo Araújo Pereira, agora no papel de formador, para a sua campanha natalícia. “Tens tudo para dar resposta ao Natal” tem como gancho narrativo a missão de treinar um grupo de jovens Inteligências Artificiais (IAs) para ajudarem a dar resposta a todas as perguntas dos clientes sobre presentes. O filme conta com a criatividade da FUEL, produção da Krypton, realização de Augusto Fraga e consultoria da Pro(u)d. A campanha multimeios foi planeada pela Arena.

“Presentes para ti” – Darty (782 visualizações)

A Darty celebra o seu primeiro Natal em Portugal com “Presentes para ti”, uma campanha que sublinha a dedicação da marca em estar “presente” em todos os momentos desta quadra festiva. A campanha 360º é assinada pela agência IVITY, produzida pela BLANCHE e conta com o planeamento de meios foi a Wavemaker.

Energia

Ilumina o teu Natal – EDP (4,9 mil visualizações)

“Ilumina o teu Natal” é o mote da campanha de Natal da EDP. Protagonizada por Simone de Oliveira, o filme pretende celebrar a esperança e a capacidade de reencontrar a luz mesmo nos tempos mais desafiantes. O conceito criativo foi desenvolvido pela Havas e a campanha realizada pelo Marco Martins e produzida pela BomBom Filmes. O plano de meios ficou a cargo da Wavemaker.

“A energia que nunca se apaga” – Galp (10 mil visualizações)

“A energia que nunca se apaga” é a campanha de Natal da Galp. Trata-se de um filme de um minuto e quarenta segundos, que marca o regresso da companhia às campanhas institucionais. O filme é assinado pela Bar Ogilvy, com realização de João Nuno Pinto, produção da Garage e planeamento de meios da EssenceMediacom.

Retalho alimentar

“Neste Natal, a Auchan dá um bacalhau” – Auchan (11 mil visualizações para o anúncio)

A Auchan Retail Portugal lança a sua campanha natalícia com a frase “Neste Natal, a Auchan dá um bacalhau”. Após um ano marcado pela junção da cadeia Minipreço à retalhista, o objetivo passa por amplificar o conceito de proximidade e reforçar os laços que unem a marca com os consumidores portugueses. A campanha conta com a criatividade da Adagietto, a produção da Neighbor e o planeamento de meios da Essence MediaCom.

A este mote, junta-se uma música original, interpretada por Ana Bacalhau. O videoclipe conta com 84 mil visualizações no Youtube.

“À mesa com Todos” – Continente (8,3 mil visualizações)

O Continente convida os consumidores à transformação de cada refeição num momento de partilha, lançando ‘À mesa com Todos’, a campanha de Natal deste ano. Com criatividade da Fuel e produção da Krypton, a campanha “adota um tom emocional e próximo, convidando os consumidores a transformar cada refeição num momento de partilha genuína”. Contou com o planeamento de meios da Arena Media.

“No Intermarché, o Natal é Coisa Séria” – Intermarché (228 mil visualizações no filme mais visto)

O Intermarché lançou a sua nova campanha de Natal, que “celebra a dedicação e o espírito das famílias portuguesas”. O humorista brasileiro Fábio Porchat protagoniza “No Intermarché, o Natal é Coisa Séria”, naquela que é a sua primeira participação numa campanha portuguesa.

Com criatividade da Havas e produção da More Maria, a campanha conta com cinco filmes. O planeamento de meios foi da UM.

“Lidl. Vale Mesmo a Pena” – Lidl (71 mil visualizações)

A campanha, que vai além da publicidade sazonal tradicional e se posiciona como uma continuação estratégica da assinatura internacional “Lidl. Vale Mesmo a Pena” é divulgada em 31 países sob o mote “As coisas maravilhosas valem mesmo a pena todos os dias”.

O filme internacional, que contou com a produção do estúdio alemão 27 Kilometer Entertainment GmbH, marca presença em televisão, redes sociais, YouTube e formatos out-of-home, demonstrando que o espírito de Natal “pode e deve viver dentro de cada um de nós, todos os dias”. A agência de meios em Portugal foi a Havas.

O Lidl desenvolveu ainda uma versão para promover os seus produtos Deluxe, que contou com a participação de Manuel Luís Goucha. Esse filme exclusivamente digital já conta com 1 milhão de visualizações, tendo sido feito pela equipa interna de marketing do Lidl com a produtora Fred Fabrik.

“Os Reis do Natal Quem Trouxe? A Versailles e o Pingo Doce” – Pingo Doce (483 mil visualizações)

O Bolo-Rainha foi o protagonista da campanha de Natal deste ano do Pingo Doce. Continuando a sua parceria com a pastelaria Versailles, a campanha volta a utilizar a música “Quem Trouxe?” para assinalar que o Bolo-Rei e o Bolo-Rainha não podem faltar nesta época festiva. O anúncio conta com a criatividade da BBDO e planeamento de meios da Initiative.