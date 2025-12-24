Doentes urgentes com espera de sete horas no Amadora-Sintra

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram esta quarta-feira de manhã tempos de espera de cerca de sete horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação consultada pela agência Lusa, cerca das 11:30, cinco doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar sete horas para uma primeira observação. Neste hospital encontravam-se ainda 17 doentes pouco urgentes (pulseira verde) a aguardar, depois da triagem, 12 horas e 37 minutos para serem vistos por um médico.

Os dados disponíveis indicavam também que nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes (10) enfrentavam um tempo de espera de cinco horas e 12 minutos, enquanto os pouco urgentes (6) tinham de esperar 11 horas. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os seis doentes urgentes contavam com uma espera de três horas e 29 minutos e os três pouco urgentes deviam esperar duas horas e 10 minutos.

Já no Hospital Garcia de Orta, a espera para a primeira observação dos doentes urgentes era de duas horas e a dos poucos urgentes chegava quase às sete (06:55). A Norte, no Hospital de Santo António (Porto), os tempos de espera na urgência geral eram de uma hora e 23 minutos para os doentes urgentes e de 32 minutos para os pouco urgentes e no Amato Lusitano (Castelo Branco) eram de 17 e 12 minutos, respetivamente.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos. Segundo dados no portal do SNS, estão fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Santarém, São Bernardo, em Setúbal, e Portimão e as pediátricas do Hospital de Torres Vedras.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.