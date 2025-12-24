“MejoresDoctors” encerra 2025 com uma lista de 800 médicos e cirurgiões de referência em Espanha

A edição de 2025 do ‘MejoresDoctors.com’, o compêndio de referência dos médicos e cirurgiões que exercem na Espanha, é atualizada com novas incorporações de médicos, atingindo 800 profissionais em 33 especialidades médicas.

Este compêndio reúne uma lista de profissionais de referência nas suas respetivas disciplinas médico-cirúrgicas que exercem em centros hospitalares espanhóis. Os profissionais foram selecionados com a máxima independência e total confidencialidade, indicaram desde a plataforma, o que permite que o compêndio de ‘MejoresDoctors.com’ não esteja sujeito a «interferências comerciais nem a pressões setoriais».

Atualmente, as 33 disciplinas incluídas no MejoresDoctors são: Alergologia, Angiologia e Cirurgia Vascular, Anti-envelhecimento, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, Cirurgia Oral e Maxilofacial, Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Fertilidade e Reprodução Assistida, Endocrinologia e Nutrição, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Imunologia, Medicina Interna, Medicina da Educação Física e do Desporto, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Nefrologia, Pneumologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, Oncologia Radioterápica, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologia, Tricologia, Traumatologia e Cirurgia Ortopédica e Urologia.

Como parte do objetivo de aproximar os melhores especialistas dos pacientes que deles necessitam, no último semestre de 2024 surgiu o MillorsMetges, a lista homóloga do MejoresDoctors na Catalunha, que reúne os especialistas de referência desta comunidade autónoma, que também exercem a sua profissão tanto na saúde pública como privada. Atualmente, este compêndio já conta com mais de 270 médicos de mais de 30 especialidades.

Ao longo do próximo ano de 2026, tanto a MejoresDoctors como a MillorsMetges irão incorporar especialidades médicas necessárias para o paciente, bem como médicos de destaque das diferentes disciplinas da medicina que já estão incluídos em ambos os sites.

INDEPENDÊNCIA

MejoresDoctors é «o primeiro e único» compêndio dos melhores médicos e cirurgiões que exercem em Espanha, «referências nas suas especialidades; definido com a máxima independência, qualificado por uma metodologia própria exigente e verificado por critérios qualitativos», indicaram desde a plataforma. O seu objetivo é «oferecer aos pacientes o guia mais completo, detalhado e verificado para conhecer em profundidade os melhores profissionais de saúde em prevenção, diagnóstico e tratamento, com o objetivo de garantir a melhor referência médica em momentos decisivos da vida».

Uma das características distintivas da MejoresDoctors é que não está sujeita a interferências publicitárias de qualquer tipo nem contempla patrocínios de eventos, indicaram. Não admite publicidade de qualquer forma nem pressões setoriais. A seleção de médicos baseia-se exclusivamente na trajetória, prestígio, méritos e recomendações «médico-a-médico», bem como em testemunhos de pacientes verificados e contrastáveis.

Além disso, a plataforma conta com informações de valor acrescentado para o paciente, como artigos médicos, destacaram na MejoresDoctors. Os próprios profissionais de saúde também podem propor, através do site, os seus artigos ou casos de sucesso, para benefício das pessoas que procuram informações do seu interesse.