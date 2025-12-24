Quer saber como usou o ChatGPT em 2025? Já é possível, mas só em alguns países

A poucos dias do final do ano, o ChatGPT tem uma nova ferramenta que convida os utilizadores a fazer um balanço de 2025. A OpenAI chama a esta funcionalidade “O teu ano com o ChatGPT”, descrevendo-a como uma “experiência opcional de final de ano, personalizada, que reflete a forma como foi utilizado o ChatGPT ao longo de 2025 e destaca os principais temas das conversas”.

Através desta funcionalidade, cada utilizador pode visualizar de forma resumida os temas mais frequentes nas suas interações com o chatbot e as áreas em que mais recorreu à inteligência artificial para obter ajuda. A OpenAI explica que a experiência foi concebida para ser leve, com foco na privacidade e totalmente controlada pelo utilizador.

Neste momento, “O teu ano com o ChatGPT” está disponível apenas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, para utilizadores elegíveis em qualquer plano — incluindo o gratuito. Para aceder, é necessário ter o histórico e a memória de conversas ativados, bem como atingir um nível mínimo de atividade. Ainda não existe informação sobre quando a funcionalidade será disponibilizada noutros países.

O acesso faz-se a partir do ponto de entrada que surge no ecrã inicial das versões iOS, Android e web, ou através de um pedido direto ao ChatGPT. A retrospetiva é gerada no momento em que o utilizador decide abri-la, com base em conversas anteriores com memória ativada. Chats temporários ou com a memória desligada não são incluídos. Todo o conteúdo é processado nos servidores da OpenAI.

No entanto, os utilizadores podem gerir, consultar ou eliminar memórias específicas e optar por desativar completamente a memória a qualquer momento, mantendo o controlo total sobre os dados.

A OpenAI sublinha ainda que a experiência estará disponível apenas por um período limitado. Depois de aberta, pode ser consultada como uma conversa normal com o chatbot, mas, caso seja eliminada, será removida definitivamente num prazo máximo de 30 dias.