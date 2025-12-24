Ideias +M

Sonae Sierra recria memórias reais dos portugueses na segunda fase do “Onde Vive o Natal”

 + M,

“Aquilo que fizemos aqui nesta campanha não foi só chamar o recordatório, mas depois devolver em atenção”, explicava, em entrevista ao +M, Diana Pinto, diretora de marketing dos centros comerciais.

A Sonae Sierra arrancou a segunda fase da sua campanha “Onde Vive o Natal”, após receber mais de 1.250 memórias dos portugueses nos seus centros comerciais. Cada centro escolheu a memória vencedora, que agora integra a narrativa visual da campanha.

Durante a primeira fase, a campanha fez um convite para a partilha de fotografias antigas registadas nos espaços geridos pela Sonae Sierra. Nesta nova etapa, os vencedores vão regressar aos centros comerciais para recriar essas memórias fotográficas, com as imagens do “antes e depois” a serem divulgadas nas redes sociais dos centros.

Aquilo que fizemos aqui nesta campanha não foi só chamar a esse recordatório [natalício], mas depois devolver em atenção”, explicava, em entrevista ao +M, Diana Pinto, responsável pela direção de marketing dos centros comerciais na Sonae Sierra. Esta campanha enquadra-se na estratégia de tornar este centros “em palcos de magia, seja no Natal, seja noutros momentos, para que eles sejam palcos de experimentação” e memória.

Ao todo, foram recebidas 1.267 candidaturas nos 15 centros participantes, com especial destaque para o CascaiShopping, que somou 184, o Nova Arcada, com 179 participações, o Colombo, com 165 candidaturas, o GaiaShopping, com 146, o MadeiraShopping, com 122, e o NorteShopping, com 120 candidaturas.

A campanha “Onde Vive o Natal” decorre nos seguintes centros comerciais: Estação Viana Shopping, Nova Arcada, GuimarãeShopping, MaiaShopping, GaiaShopping, ArrábidaShopping, NorteShopping, ViaCatarina Shopping, CoimbraShopping, Centro Vasco da Gama, Colombo, CascaiShopping, AlgarveShopping, MadeiraShopping e Parque Atlântico.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Sonae Sierra recria memórias reais dos portugueses na segunda fase do “Onde Vive o Natal”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Pessoas +M
Diana Pinto, da Sonae Sierra, na primeira pessoa

Começou na área financeira, mas o seu espírito inquieto levou-a a entrar no universo Sonae em 2014. Atualmente, Diana Pinto é responsável por tornar os centros comerciais em palcos de memórias.

+ M,

Publicidade
É assim, a nível internacional, o Natal das marcas

O Natal é sinónimo de emoções à flor da pele, combate à solidão e reforço das conexões humanas, se nos guiarmos pelos anúncios internacionais que o +M compilou desta época festiva.

+ M,

Marketing
Continente, Arena e Fuel lideraram investimento em novembro

No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, o Modelo Continente sobe à primeira posição do ranking. A Arena ocupa a primeira posição entre as agências de meios e a VML surge em primeiro nas criativas.

Carla Borges Ferreira,