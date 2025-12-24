Sonae Sierra recria memórias reais dos portugueses na segunda fase do “Onde Vive o Natal”
“Aquilo que fizemos aqui nesta campanha não foi só chamar o recordatório, mas depois devolver em atenção”, explicava, em entrevista ao +M, Diana Pinto, diretora de marketing dos centros comerciais.
A Sonae Sierra arrancou a segunda fase da sua campanha “Onde Vive o Natal”, após receber mais de 1.250 memórias dos portugueses nos seus centros comerciais. Cada centro escolheu a memória vencedora, que agora integra a narrativa visual da campanha.
Durante a primeira fase, a campanha fez um convite para a partilha de fotografias antigas registadas nos espaços geridos pela Sonae Sierra. Nesta nova etapa, os vencedores vão regressar aos centros comerciais para recriar essas memórias fotográficas, com as imagens do “antes e depois” a serem divulgadas nas redes sociais dos centros.
“Aquilo que fizemos aqui nesta campanha não foi só chamar a esse recordatório [natalício], mas depois devolver em atenção”, explicava, em entrevista ao +M, Diana Pinto, responsável pela direção de marketing dos centros comerciais na Sonae Sierra. Esta campanha enquadra-se na estratégia de tornar este centros “em palcos de magia, seja no Natal, seja noutros momentos, para que eles sejam palcos de experimentação” e memória.
Ao todo, foram recebidas 1.267 candidaturas nos 15 centros participantes, com especial destaque para o CascaiShopping, que somou 184, o Nova Arcada, com 179 participações, o Colombo, com 165 candidaturas, o GaiaShopping, com 146, o MadeiraShopping, com 122, e o NorteShopping, com 120 candidaturas.
A campanha “Onde Vive o Natal” decorre nos seguintes centros comerciais: Estação Viana Shopping, Nova Arcada, GuimarãeShopping, MaiaShopping, GaiaShopping, ArrábidaShopping, NorteShopping, ViaCatarina Shopping, CoimbraShopping, Centro Vasco da Gama, Colombo, CascaiShopping, AlgarveShopping, MadeiraShopping e Parque Atlântico.
