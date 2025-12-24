Susana Vicente é a nova managing director da OMD Portugal

Após a fusão da Omnicom Media Group e da IPG Mediabrands, Susana Vicente passa a liderar a OMD Portugal.

A OMD Portugal conta com uma nova liderança. Susana Vicente, até agora deputy managing director e com mais de 25 anos de carreira na empresa, assume o cargo de managing director. O anúncio surge após Bernardo Rodo, que era até ao início do mês, managing director, ter-se tornado CEO do recém-criado grupo Omnicom Media Portugal.

Esta é a mais recente novidade em Portugal resultante da fusão da Omnicom Media Group e da IPG Mediabrands. No início do mês, foi anunciado também que Luís Mergulhão, CEO do braço de media do grupo Omnicom em Portugal, passou a chairman do grupo.

Já Francisco Alvim assumiu as funções de chief financial officer e Alberto Rui Pereira, até agora CEO do grupo IPG Mediabrands, tornou-se o chief operating officer do novo grupo.

A nível mundial, a integração do grupo Interpublic na Omnicom resultou no fim das agências DDB, MullenLowe e FCB, que serão integradas na TBWA e na BBDO, e o corte de 4 mil postos de trabalho.

Na altura, a DDB Portugal reafirmou a continuidade da equipa e a FCB Lisboa avançou que não iria ser afetada, . Como avançou ao +M, Edson Athayde, CEO, diretor criativo e um dos dois sócios da FCB Lisboa: “Somos independentes e assim continuaremos.”