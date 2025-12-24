Taxa Euribor desce a seis e 12 meses e mantém-se a três meses

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a seis e a 12 meses e manteve-se a três meses. A taxa a três meses manteve-se nos 2,018% de terça-feira e permaneceu abaixo das taxas a seis (2,119%) e a 12 meses (2,259%).

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu, ao ser fixada em 2,119%, abaixo dos 2,131% de terça-feira. No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou 0,006 pontos face à véspera, para 2,259%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário e a sua evolução está relacionada com as taxas diretoras do Banco Central Europeu (BCE).

Em Portugal, a Euribor a 12 meses, que foi a mais utilizada durante quase dois anos, até abril, representou, em outubro, 35,6% do montante das novas operações com taxa variável, enquanto a Euribor a três meses subiu para 5,7%. As operações com Euribor a seis meses representaram mais de metade (55,6%).

Em termos do stock total de empréstimos à habitação, a Euribor a seis meses representava 38,5%, a Euribor a 12 meses 31,8% e a três meses 25,2%.

Na passada quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro de 2026, em Frankfurt, Alemanha.