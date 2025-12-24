Will Corvara defende a fotografia como linguagem intelectual em «O fotógrafo ilustrado»

A obra afasta-se deliberadamente dos manuais clássicos e propõe um percurso intelectual e estético pela cultura visual contemporânea, combinando referências à história da arte, pintura, cinema e filosofia com a experiência pessoal do autor após mais de duas décadas dedicadas à imagem.

Segundo Corvara, «O fotógrafo ilustrado» «não ensina a usar uma câmara, mas sim a educar o olhar», num contexto marcado pela saturação de imagens e pelo consumo acelerado do visual. O livro defende a fotografia como um ato consciente, onde a perceção, a narrativa e a emoção são tão importantes quanto a luz ou a composição.

Dirigido tanto a fotógrafos amadores como profissionais, o volume propõe ferramentas para desenvolver um olhar crítico e pessoal, aplicável não só à fotografia, mas a qualquer disciplina criativa. A publicação inclui análises de grandes mestres da arte e da fotografia, reflexões sobre o processo criativo e uma ampla seleção de recursos culturais para continuar a treinar o olhar.

Com este lançamento, Will Corvara junta-se à corrente de autores que reivindicam a fotografia como linguagem intelectual e não apenas como disciplina técnica, num momento em que, como o próprio livro salienta, «o mundo não precisa de mais imagens, mas sim de melhores imagens».