Will Corvara defende a fotografia como linguagem intelectual em «O fotógrafo ilustrado»
Um ensaio visual que propõe uma nova maneira de entender a fotografia, não como técnica, mas como uma forma de pensamento, observação e conhecimento do mundo.
A obra afasta-se deliberadamente dos manuais clássicos e propõe um percurso intelectual e estético pela cultura visual contemporânea, combinando referências à história da arte, pintura, cinema e filosofia com a experiência pessoal do autor após mais de duas décadas dedicadas à imagem.
Segundo Corvara, «O fotógrafo ilustrado» «não ensina a usar uma câmara, mas sim a educar o olhar», num contexto marcado pela saturação de imagens e pelo consumo acelerado do visual. O livro defende a fotografia como um ato consciente, onde a perceção, a narrativa e a emoção são tão importantes quanto a luz ou a composição.
Dirigido tanto a fotógrafos amadores como profissionais, o volume propõe ferramentas para desenvolver um olhar crítico e pessoal, aplicável não só à fotografia, mas a qualquer disciplina criativa. A publicação inclui análises de grandes mestres da arte e da fotografia, reflexões sobre o processo criativo e uma ampla seleção de recursos culturais para continuar a treinar o olhar.
Com este lançamento, Will Corvara junta-se à corrente de autores que reivindicam a fotografia como linguagem intelectual e não apenas como disciplina técnica, num momento em que, como o próprio livro salienta, «o mundo não precisa de mais imagens, mas sim de melhores imagens».
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Will Corvara defende a fotografia como linguagem intelectual em «O fotógrafo ilustrado»
{{ noCommentsLabel }}